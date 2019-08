Moderne Literatur prägt den neuen Theaterspielplan

Hardheim.Mit Pep und schauspielfreudigen Akteuren wartete die Badische Landesbühne bei ihrer Freilichtaufführung von „Don Camillo und Peppone“ auf dem Hardheimer Schlossplatz als der letzten Vorstellung der Spielzeit auf. Die höchst unterhaltsame Aufführung war auch im Gegensatz zu den vorausgegangenen Werken äußerst erfreulich gut besucht und wurde mit gebührendem Beifall bedacht.

In Verbindung mit der Aufführung wurden die Besucher über das in der kommenden Spielzeit für Hardheim vorgesehene Theaterprogramm informiert. Es steht unter dem Motto „Weltgeschichten“ und beinhaltet moderne Werke, ohne einen sogenannten Klassiker, sieht man ab von dem Freilichtstück „Das Sparschwein“ des französischen von 1815 bis 1888 lebenden Autors Eugène Labiche am Donnerstag, 2. Juli 2020 ab.

In Hardheim sind folgende Aufführungen geplant: „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann am Donnerstag, 31. Oktober, Mit hintergründigem Humor beschreibt der Autor das Leben der beiden zwei Genies, des Naturforschers Alexander von Humboldt und des Mathematikers Carl Friedrich Gauß, der die Krümmung des Raumes von seinem Schreibtisch aus bewies.

In Bettina Wilperts Werk „nichts, was uns passiert“ können die die Besucher am Donnerstag, 5. Dezember, die Darstellung erleben, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie die Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht.

Dann gibt es am Donnerstag, 26. März, das Stück „Das Schmuckstück“von Pierre Barillet und Jean Pierre Grédy – eine temporeiche Boulevardkomödie über Emanzipation und Frauenpower mit live gesungenen Chansons auf der Bühne.

Es folgt das Stück „Welt am Draht“ von Rainer Werner Fassbinder und Fritz Müller Scherz am Donnerstag, 14. Mai 2020. Es handelt sich dabei um eine packende Mischung aus Krimi und Science-Fiction, die das Spiel mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen verblüffend spannend und klar zu verbinden weiß.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Erftalhalle, die Freilichtaufführung auf dem Schlossplatz um 20.30 Uhr. Zwei geschlossene Schulvorstellungen gibt es auch für junge Theaterfreunde. Z

