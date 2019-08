„Mit Unterschrift wohnungsnahe Versorgung sichern“

Hardheim.Bundesweit sind die Bürger bemüht, die Krankenhausversorgung im ländlichen Raum zu erhalten, zumal die Probleme beim Erhalt der Krankenhäuser außerhalb von Metropolen in allen Regionen ganz ähnlich sind.

„Um dieses Problem in das Blickfeld der Politiker und der Krankenkassen zu rücken, wurde seitens der kommunalpolitischen- und der Krankenhausführung in Rothenburg ob der Tauber eine bundesweite Petition an die Bundesregierung und den Petitionsausschuss des Bundstages gestartet, die wir vom Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim gerne und mit voller Überzeugung unterstützen“, so Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz, und weiter: „Denn: Auch der ländliche Raum hat ein Anrecht auf eine gute Krankenhausversorgung.“ Wer die Aktion (die FN berichteten bereits) unterstützen will, findet unter www.förderverein-kkh-hardheim.de im Internet einen Link zur Aktion „Stoppt das Krankenhaussterben im Ländlichen Raum.“

Darüber hinaus läuft bis einschließlich Sonntag, 15. September, eine Unterschriftenaktion, die unterstützt wird von Volksbank Franken, Sparkasse Tauberfranken, der Apotheke an der Post und der Erfa-Park-Apotheke. Dort, sowie in den Arztpraxen und in der Praxis für Physiotherapie im Krankenhaus, besteht die Möglichkeit, sich in die Unterschriftenlisten einzutragen. Und: Auch am „Tag des offenen Denkmals“ (8. September) werden beim Fest am „Steinernen Turm“ Unterschriftenlisten ausliegen.

„Sichern Sie mit Ihrer Unterzeichnung eine dauerhaft gute patienten- und zukunftsorientierte sowie wohnungsnahe Krankenhausversorgung im ländlichen Raum“, heißt es abschließend in der Mitteilung des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019