Mit Schwester Elfriede Erinnerungen ausgetauscht

Hardheim.Unter der Schirmherrschaft von Pfarrer Berger schlossen sich am 2. Juli 1866 auf dem Lenzlishof in Seelbach Jungfrauen zu einer religiösen Gemeinschaft zusammen mit dem Zweck der eigenen Vervollkommnung und zur Ausübung der Nächstenliebe durch Krankenpflege und Pflege der Kinder und Armen. An diesem Tage begann die Geschichte der Kongregation der Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu in Gengenbach.

Personeller Engpass

Seit der Gründung dieser Gemeinschaft wurden ausgebildete Krankenschwestern zunächst nach Todnau, Forbach und Zell im Wiesental ausgesandt. In einem Vertag mit der Gemeinde Hardheim vom 30. August 1873 wurde vereinbart, dass Hardheim als vierte Station Schwestern von dieser Kongregation erhielt und bereits am 30. Oktober 1873 kamen zwei Schwestern zur Dienstübernahme nach Hardheim. Es waren dies Schwester Hyazinthe (mit bürgerlichem Namen Maria Anna Weber) und Gertrud (Emilie Spinner). Aufgrund der personellen Situation kündigte die Kongregation der Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu in Gengenbach zum Ende des Jahres 1992 den Gestellungsvertrag am Krankenhaus in Hardheim. Mit den Schwestern Berga, Fides, Gerwalda (alle am Krankenhaus Hardheim tätig) und Schwester Elfriede verließen Mitte Januar 1993 die vier letzten verbliebenen Schwestern die Erftal-Gemeinde. Die beiden in Hardheim bestehenden Schwesternkonvente wurden aufgelöst. Die letzte Schwester-Oberin war seit 1980 Schwester Berga. Am vergangenen Wochenende besuchte die Kolpingfamilie Hardheim die ehemalige Gemeindereferentin Schwester Elfriede Schmitt. Sie war vom 8. September 1970 bis zum 1. Juli 1993 in Hardheim im Pfarrbüro tätig und erteilte an der Schule Religionsunterricht. Außerdem kümmerte sie sich um den Kirchenschmuck und betreute die Ministranten und die von Pfarrer Johann Schäfer gegründete Schola. Die in Hardheim beliebte und immer lächelnde Ordensschwester feierte im März diesen Jahres ihr goldenes Profess-Jubiläum im Mutterhaus in Gengenbach.

Rathaus als Adventskalender

Nach der Ankunft der Kolpingfamilie in Gengenbach gab es ein herzliches Wiedersehen mit Schwester Elfriede, welche die Hardheimer Delegation am Mutterhaus der Franziskanerinnen begrüßte. Auf dem Weg zur Gaststätte ging es durch den Kinzigturm, welcher früher von einem Türmer bewohnt wurde, zu dessen Aufgaben die Feuerwache gehörte. Außerdem wurde das 1784 vollendete Rathaus von außen bestaunt, welches sich in der Adventszeit in einen großen Adventskalender verwandelt.

In Gengenbach unterwegs

Nach dem Mittagessen, bei dem man Erinnerungen aus der vergangenen Zeit in Hardheim austauschte, führte Schwester Elfriede die Gruppe durch Gengenbach. Es wurden die ehemalige Reichsabtei der Benediktiner, die alte Mühle, der bekannte Kräutergarten und die Stadtkirche St. Marien besichtigt. Durch die Altstadt und die Engelgasse ging es zurück auf den städtischen Friedhof, wo die Gräber der ehemaligen Schwestern, welche in Hardheim waren, besucht wurden. Bei Kaffee und Kuchen im Haus der Stille bei den Gengenbacher Franziskanerinnen wurden weitere Erinnerungen ausgetauscht. Familie Ost, die den Ausflug organisierte, überreichten noch ein Präsent und eine Spende der Ausflugsteilnehmer an Schwester Elfriede für die Missionsarbeit. Nach der Besichtigung der Mutterhauskirche wurde von den begeisterten Ausflugsteilnehmern die Heimreise angetreten. En

