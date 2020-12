Mit Promille am Steuer

Hardheim.Mehr als 2,5 Promille zeigte das Alkoholtestgerät einer Polizeistreife des Polizeireviers Buchen am Freitag, gegen 17 Uhr, in Rüdental an. Dort war ein 57-Jähriger am Ortsausgang in Richtung Hardheim vermutlich bei einem Wendeversuch in den Straßengraben gefahren, so die Polizei. Zeugen halfen dem Mann, verständigten dann aber die Polizei, da sie Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellten. Auch die Beamten rochen die Alkoholfahne. Aufgrund des Testergebnisses musste der Mann seinen VW Golf stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Mann sieht nun einer Anzeige und dem Entzug seines Führerscheines entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020