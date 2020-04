Mit Messfeiern damals gut bestückt

Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf stellten in den vergangenen Jahrhunderten sieben Pfarrer. Derzeit leidet die Seelsorgeeinheit unter akutem Priestermangel.

Dornberg. Nicht viele Pfarrverbände in der Erzdiözese Freiburg leiden so sehr unter dem Priestermangel wie die Seelsorgeeinheit „Hardheim-Höpfingen im Madonnenland“, insbesondere die Hardheimer Mutterfiliale Dornberg, mit den Orten Rütschdorf und Vollmersdorf. Für die praktizierenden Katholiken der „Hardheimer Höhe“ liegt die Zeit gar nicht so lange zurück, als sie mit Messfeiern noch gut bestückt waren. Ob sich an der momentanen Situation zukünftig etwas ändern wird, liegt in den Sternen.

Dass die drei Hardheimer Höhenorte bisher ihren Beitrag zur Versorgung von Seelsorgern durchaus geleistet haben, zeigt ein Blick in die Historie, denn mindestens sieben Berufungen sind dazu bekannt.

Als erster Priester ist Johann Joseph Ott aus Dornberg (Gehöft Alfons Meidel) zu nennen, welcher am 18. März 1759 geboren und am 11. März 1786 geweiht wurde. Über die Anfangsjahre seines Berufes ist nichts bekannt. Später war er fünf Jahre Pfarrer in Faulbach, emeritiert, zunächst in Breitendiel und zuletzt von 1831 bis zu seinem Tod am 30. Dezember 1840 in Bürgstadt. Die Bestattung von Johann Joseph Ott erfolgte auf dem Friedhof der Hardheimer Höhengemeinde Dornberg,

Damals war Dornberg Teil der Diözese Würzburg, zu der auch die drei Wettersdorfer Bergbauern gehörten, bevor sie zur Pfarrei Walldürn und danach zu Glashofen kamen.

Der am 23. Dezember 1841, als Sohn der Eheleute Franz Alois und Maria Genofeva geborene Gustav Adolf Bundschuh, kam ebenfalls aus Dornberg, vom Hofgut Elmar Bundschuh. Nach seiner Priesterweihe am 6. August 1867, war er im gleichen Jahr Vikar in Neuhausen und danach in Pforzheim, ehe Bundschuh 1873 zum Pfarrverweser nach Neuthard berufen wurde. Nach sieben Jahren schloss sich in gleicher Funktion eine Tätigkeit in Rohrbach/Gießhübel an, bevor er 1882 seine erste Pfarrerstelle dort antrat. Bundschuh starb am 12. Juni 1902 in Heidelberg und wurde in Dornberg beerdigt.

Heimatgemeinde Rütschdorf

Die Heimatgemeinde von Karl Alois Dörr war Rütschdorf. Als Sohn von Michael Franz und Maria Franziska wurde er am 19. Februar 1843 geboren. Seine Weihe vollzog sich am 18. Juli 1871, bevor er bis 1880 Vikar in Burbach, Kupprichhausen und Limbach war. Die nächsten zwei Jahre verbrachte Dörr als Pfarrverweser in Hettigenbeuern, Hainstadt und Bargen. Danach folgten die Stellen als Pfarrer in Bargen, Forst und in Stettfeld, wo er am 26. Januar 1905 starb und in Forst seine letzte Ruhestätte fand.

Der nächste Seelsorger kam mit dem am 23. November 1864 geborenen Alois Dörr aus Vollmersdorf. Die Priesterweihe empfing er am 2. Juli 1890 in St. Peter, ehe ihn der Weg für zwei Jahre als Vikar nach Walldürn führte. Es schlossen sich bis 1895 Pfarrverweserdienste in Hainstadt, Windischbuch und Strümpfelbrunn an, bevor er Pfarrer von Kupprichhausen wurde. 1913 erging für 19 Jahre die Berufung zum Pfarrer von Distelhausen. Bei einem Aufenthalt im Julius-Spital in Würzburg starb er am 1. März 1933 und wurde in Dornberg begraben.

Ehrenbürger von Vöhrenbach

Ebenfalls aus Vollmersdorf stammte Joseph Theodor Berberich (Hausname Hansche), der am 30. April 1892 das Licht der Welt erblickte und Sohn von Alois und Maria Josepha war. Seine Weihe empfing er am 12. Juni 1921. Die Vikarsjahre verbrachte er bis 1929 in Friedrichsfeld, Karlsruhe/St. Bonifaz und in Konstanz in der Dreifaltigkeitspfarrei. Danach wurde er zum Pfarrverweser von Vöhrenbach berufen, wo ihm nach zwei Jahren auch das Amt des Pfarrers übertragen wurde. Bis zu seinem Tod am 14. Juli 1969 blieb er auch dieser Gemeinde treu, die ihm ob seiner Verdienste die Ehrenbürgerschaft übertrug.

Aus Dornberg stammt der im Buchener Raum bestens bekannte Pfarrer Hubert Seitz. Im Freiburger Münster erhielt der Neupriester am 18. Mai 1958 seine Weihe. Nach Jahren als Kaplan in Königshofen, Zell im Wiesental und Gengenbach wurde ihm 1964 die Pfarrei Gamburg übertragen. Dort übernahm er zusätzlich die geistliche Leitung der Bauernschule und war auch als Dekanatsjugendseelsorger tätig. Nach elf Jahren folgte er der Versetzung nach Eberbach, zum dortigen Stadtpfarrer. Seit seiner Pensionierung lebt er in der Seelsorgeeinheit Buchen.

Konrad Frohmüller, Jahrgang 1934, kommt ebenfalls aus Dornberg und verbringt seinen Lebensabend jetzt in Miltenberg. Nach seinem Amtsverzicht wohnte er bei seiner Schwester in Walldürn, danach in Hardheim. Kaplanstellen trat er bis 1965 in Thulba, Ebern, Amorbach und Aschaffenburg/Herz Jesu an. Ab 1970 oblag ihm die Pfarrei Leidersbach, nach acht Jahren folgte die Pfarrei Niedersteinbach, um danach ab 1994 für zehn Jahre in Wörth/Main zu wirken. Sein letztes Seelsorgeamt war in Gössenheim.

Wenn sich auch die Gläubigen mit etwas Wehmut an frühere Zeiten zurück erinnern, so muss dem entgegen gehalten werden, dass sich eine Vollversorgung der insgesamt 1061 Pfarreien und Kuratien in der Erzdiözese in Anbetracht der zurückgehenden Kirchensteuerzahler nicht mehr finanzieren ließe.

Es wäre auch wegen dem geringen Kirchenbesuch nicht mehr notwendig. Glaubt man den Prognosen, so haben sich nach den 2018 massiv gesteigerten Austritten, diese 2019 nochmals exorbitant angehoben, so dass in diesem Jahr die Mitglieder der beiden großen christlichen Kirchen erstmals nicht mehr die Mehrheit der deutschen Bevölkerung repräsentieren werden.

