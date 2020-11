Mit deutlich über 2,7 Promille am Steuer

Hardheim.Ein 32-Jähriger war am Montag gegen 21.45 Uhr mit seinem Audi auf der „Alten Würzburger Straße“ in Hardheim unterwegs. Bei seiner Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass er deutlich alkoholisiert war. Da der Mann nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu machen, musste er in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme. Anschließend musste er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen. Gegen 3 Uhr wurde ein Alkoholtest mit dem Mann durchgeführt. Dieser ergab knapp 2,7 Promille. Nun kommt auf den Audi-Fahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Mann musste auch seinen Führerschein abgeben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020