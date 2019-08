Mit der VHS zu „Rock meets Classic“

Würzburg/Hardheim.Der zur Kultfigur mit Legendenstatus avancierte Alice Cooper wird mit weiteren Rockgrößen am 13. März bei „Rock meets Classic“ in der S. Oliver-Halle in Würzburg mit von der Partie sein.

Zum Besten geben wird er Hits wie „School’s out“ oder „I’m 18“, „Poison“ und „House of Fire“. „Rock meets Classic“-Fans können sich zudem freuen auf Joyce mit „Baby“ Jean Kennedy, die Leadsängerin der Funk-Rock-Soul-Band „Mother’s Finest“ und auf die britischen Rock-Legenden „Thunder“. Bei einer Gruppenbeteiligung (mehr als 20 Personen) kann sich die VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, um reduzierten Eintrittspreis bemühen. Z

