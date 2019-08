Mit der VHS auf Theaterfahrt gehen

Hardheim.Für die Abonnenten und Interessenten an den Aufführungen des Mainfranken Theaters in Würzburg ist wichtig zu wissen, dass das große Haus in der Spielzeit 2019/20 noch einmal ohne Beeinträchtigung genutzt werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Sanierung und Erweiterung der Bühne wird es allerdings ab der Spielzeit 2020/21 für etwa zwei Jahre nicht zur Verfügung stehen.

Los geht es am 22. September

Zum Auftakt der Spielzeit am Sonntag, 22. September, werden die Besucher ab 12 Uhr mit einem Tagesprogramm erfreut. Um 19.30 Uhr wird das Mainfranken Theater dann um 19.30 Uhr mit einer „Revue“ aufwarten. Für die acht Fahrten (Informationen gibt es bei der VHS-Außenstelle Hardheim) wird jeweils ein Bus ab Buchen über Walldürn, Höpfingen, Hardheim und Tauberbischofsheim eingesetzt.

Für Schauspiel- und Tanzproduktionen sowie für kammermusikalische Formate im Musiktheater wird in der Spielzeit 2020/21 zwar bereits das neue Kleine Haus mit 330 Plätzen genutzt.

Beste Rahmenbedingungen

Für große Opernproduktionen und deren Aufführungen bedarf es jedoch einer zusätzlichen, kontinuierlich nutzbaren Außenspielstätte, die das Mainfranken Theater nun in Zusammenarbeit mit der va-Q-tec.AG in der Würzburger Dürrbachau gefunden hat.

Dort bestehen beste Rahmenbedingungen mit der „Blauen Halle“. Zu den Vorzügen zählen ein rollstuhlgerechter Zugang sowie für große Veranstaltungen ausgelegte Foyerflächen. Außerdem gibt es vor Ort eine Anbindung mit eigener Bushaltestelle an den ÖPNV und Parkplätze für 400 Pkw. Ebenso vorhanden sind Werkstätten und Backstage-Bereiche, Werkräume und Lagerbereiche. Z

