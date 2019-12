Meilensteine aus „buntem Themenstrauß“ präsentiert

Eine Vielzahl an Gästen begrüßte Bürgermeister Volker Rohm zum Jahresabschlussessen, das traditionell im Anschluss an die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres in Hardheim stattfand.

Hardheim. Dass die Jahresabschlussfeier des Hardheimer Gemeinderats stets im Anschluss an die Jahresabschlusssitzung stattfindet, ist Tradition. Neu war in diesem Jahr die Vielzahl der geladenen Gäste – und der Veranstaltungsort.

So begrüßte Bürgermeister Volker Rohm am Montagabend in der Erftalhalle sowohl die neugewählten Räte sowie die meisten der ausgeschiedenen Mandatsträger. „Seid herzlich willkommen und verbringt mit Euren Vorgängern beziehungsweise Nachfolgern diesen Abend bei hoffentlich guten Gesprächen und harmonischer Unterhaltung.“ Rohms „Dank und Respekt“ richtete sich auch an die jeweiligen Begleitpersonen, die ihrem Partner den Rücken freigehalten haben.

Zu den Gästen, die er namentlich begrüßte, und die im Laufe des Jahres „auf besondere Weise Verbundenheit zu oder Verbindung mit unserer Gemeinde gehalten haben“ zählten der stellvertretende Kommandeur des Aufstellungsstabes des Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Alexander Brundisch, Major Carolin Bongartz vom KSK sowie der im Herbst ausgeschiedene Leiter des Materialdepots Hardheim, Hauptmann a.D. Andreas Hofmann.

Unter den Ehrengästen waren darüber hinaus Altbürgermeister Heribert Fouquet, Kreisrat Eric Bachmann sowie die beiden Pfarrer der Gemeinde, Andreas Rapp und Markus Keller. Ein „Willkommen“ galt dem künftigen Militärpfarrer am Standort, Bernhard Schaber-Laudien, sowie dem Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises „Unser Krankenhaus“, Fritz-Peter Schwarz, und der Rektorin Daniela Taranto aus Gerichtstetten. Begrüßt wurden neben den Gemeinderäten auch Ortsvorsteher, Fachabteilungsleiter sowie Mitarbeiter der Verwaltung.

Rohm: „Wie schnell war dieses Jahr vergangen, haben uns auf vielen Feldern Ereignisse und Themen beschäftigt, waren Erfolg, Scheitern, Jubel und Niederlage ganz nah beieinander.“

„Generationswechsel“

Aus dem „bunten Strauß der Themen“ griff er einige „wichtige, vielleicht tatsächliche Meilensteine“ des zu Ende gehenden Jahres heraus. „Zunächst sei hier der im Mai von unseren Bürgern neugewählte Gemeinderat genannt.“ Es habe zweifellos ein Generationswechsel stattgefunden. „Ich wünsche mir und uns, dass die spürbar guten Ansätze sich noch weiter entwickeln und stabilisieren sowie das schon bisher gezeigte Engagement und die Präsenz so anhält.“

Krankenhaus-Erweiterungsbau

Von „enormer Tragweite“ und damit auf viele Jahre hin wirkend sei sicherlich der im ersten Halbjahr erfolgreich durchgeführte Erweiterungsbau des Krankenhauses. „Hier wurden die baulichen Weichen gestellt für die ärztliche Versorgung unserer Gemeinde, ja unserer ganzen Raumschaft.“ Möge es gelingen, so Rohm, in dem „gefährlichen Haifischbecken der zunehmend auf Städte ausgerichteten Bundes- und Landespolitik“, diese infrastrukturell so wichtige Einrichtung zu erhalten.

Ebenfalls ein Projekt, das „manch ganzes Leben“ beeinflussen könne, sei die Schaffung von Bauplätzen in der Kerngemeinde, wo nun Bauinteressierte und hoffentlich viele junge Familien ihre Träume verwirklichen können.

Mit Blick auf die Zukunft sei die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage ein Mehrjahresprojekt, das man im kommenden Jahr angehen wolle.

Die Sanierung im „Ried“ laufe auf Hochtouren und „wir sind gespannt, ob sich in diesem Jahr auch beim Glashausareal etwas bewegen lässt.“

Seit Oktober treffe die Bundeswehr mit einer Stabskompanie die Vorbereitungen für die ankommenden Kompanien aus Thüringen und der Oberpfalz. „Wir alle freuen uns darüber und sind stolz, wieder in den Kreis der aktiven Garnisonsgemeinden aufgenommen zu werden.“

Schäden in den Wäldern

Rohm weiter: „Bei Ereignissen und Projekten mit langfristigen Auswirkungen dürfen die Schäden und Veränderungen in unseren Wäldern nicht unerwähnt bleiben. Glaubt man den Forstexperten, wird sich in Folge der spürbaren Klimaveränderung unsere Landschaft verändern, werden alteingesessene Baumarten verschwinden und neue aus der ganzen Welt Einzug in unseren Waldungen halten.“

Auf Schön folgt Beger

Veränderungen stünden auch im Bereich Krankenhaus- und Rathausverwaltung an. Bereits frühzeitig wurde die Nachfolge von Ludwig Schön geregelt, der zum 1. April 2020 in Pension gehen wird. Mit Lothar Beger finde die Position des Verwaltungsleiters eine hoffentlich ebenso erfolgreiche und engagierte Nachfolge, „wie wir es uns für dessen bisherigen Aufgabenbereich im Rathaus mit Mareike Brawek wünschen“.

Zum Schluss seines „kleinen Jahresrückblicks“ bedankte sich das Gemeindeoberhaupt bei den Mandatsträgern der alten wie der neuen Gremien der Gemeinde und deren Ortsteile für das ehrenamtliche Engagement. Rohms Dank richtete sich an alle Beschäftigten der Gemeinde – und darüber hinaus an alle Anwesenden, die in ihrer Rolle oder Funktion ähnlich einem Puzzleteil dazu beigetragen haben, dass es am Ende ein Ganzes gibt.

Dann richtete Eric Bachmann als Vertreter des Gemeinderats und Bürgermeisterstellvertreter seinen Dank an die ausgeschiedenen Gemeinderäte. „Was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, werden die neuen erst noch erfahren“, so Bachmann, der zugleich ein „Hut ab“ für den Einsatz der neuen Gremiumsmitglieder parat hatte. „Ich bin nicht bange, dass alles gut wird“, lobte er, dankte der Verwaltung und erklärte abschließend, dass „wir gemeinsam optimistisch in die Zukunft gehen“.

