Mehrere Projekte unterstützt

Waldstetten.Im Mai 2004 von acht Personen gegründet, traf sich der Verein zur Unterstützung der Missionsarbeit im Waldstettener Bernhardus-Saal zu seiner Mitgliederversammlung.

Hungermarsch im September

Vorsitzender Anton Fach eröffnete die Tagesordnung und leitete über zu Schriftführer Rainer Weiß, der ausführlich an den unter dem Motto „Wandern für die Andern“ stehenden, Projekte in Tansania und Brasilien unterstützenden Hungermarsch und an zahlreiche Spenden erinnerte. Mit dem Ergebnis des Hungermarschs könne man auch heuer zufrieden sein. Der diesjährige Hungermarsch wird am 20. September in Höpfingen stattfinden, wie Anton Fach ergänzte.

Die Ausführungen von Schatzmeister Thomas Baunach stützte der Kassenbericht von Bernhard Berberich, der mit Anke Erbacher die Kasse geprüft hatte und einwandfreie Arbeit lobte. Dem schloss sich Fach an, indem er „seinem“ Vorstandsteam für das stets einvernehmliche Zusammenwirken dankte. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020