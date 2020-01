Medizinische Versorgung der Patienten lag ihr am Herzen

Hardheim.Tradition haben beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn die im Refektorium des Hardheimer Krankenhauses abgehaltenen Zusammenkünfte bei Jubiläen oder Verabschiedungen. So auch am Dienstag: Nach 30 Jahren im Dienst des Verbandes wurde Maria Warzecha in den Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Volker Rohm als Verbandsvorsitzender eröffnete die Feierstunde, indem er Warzechas Lebenslauf skizzierte. Geboren 1954 in Polen, siedelte die gelernte Krankenschweste nach vierzehn Berufsjahren in der Endoskopie des Universitätsklinikums Beuthen 1988 nach Deutschland über und trat am 15. August 1989 in den Dienst des Walldürner Krankenhauses.

Als Krankenschwester arbeitete sie auf Station und in der Endoskopie, bis die Abteilung von der internistischen Praxis Dr. Bühler/Dr. Kempgens übernommen wurde. Im Februar 1990 erfolgte die Anerkennung ihrer polnischen Ausbildung. Zwischen August 1992 und September 1996 war sie in der Reha-Abteilung beschäftigt, bevor Warzecha im Oktober 1996 ans Hardheimer Krankenhaus versetzt wurde. Dort war sie auf eigenen Wunsch in der Nachtwache tätig, um wieder mehr Kontakt mit der medizinischen Versorgung von Patienten zu bekommen.

Wie auch Verwaltungsleiter Ludwig Schön dankte Rohm mit kleinen Präsenten für den nicht immer leichten Dienst zum Wohle der Patienten und vor allem die Nachtdienste, die gewisse Einschränkungen im privaten Bereich erforderlich gemacht hatten.

Den guten Wünschen schlossen sich Pflegedienstleiterin Karina Paul und Personalratsvorsitzende Nicole Hellmuth an, ehe Maria Warzecha betonte, stets gern zur Arbeit gekommen und von Anfang an nett aufgenommen worden zu sein. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020