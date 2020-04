Martin Sauer neuer Revierleiter

Das Forstrevier Erftal-Waldstetten ist nach dreimonatiger Vakanz seit dem 1. April wieder mit einem eigenen Förster besetzt.

Höpfingen/Waldstetten. Nach dem Wechsel von Klaus Hanke zu ForstBW AöR (die FN berichteten) ist nun Martin Sauer als Revierleiter für das Forstrevier Erftal-Waldstetten zuständig.

Nachdem das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises die Stelle im Dezember 2019 ausgeschrieben hatte erhielt der gebürtige Höpfinger Martin Sauer nach Abschluss des Auswahlverfahrens im Januar den Zuschlag für die Revierleitung. Er wechselt vom Forstrevier Werbach im Main-Tauber-Kreis zur Forstbetriebsleitung Walldürn.

Sauer studierte an der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar und beendete seine Ausbildung 2003 mit der Laufbahnprüfung für den gehobenen Forstdienst.

Nach einem ersten Einsatz beim damaligen Forstamt Mosbach war er bis zu seiner Versetzung nach Werbach beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg in Kornwestheim an der Betreuung und Entwicklung forstlicher EDV beteiligt.

Im Forstrevier Werbach war er seit 2009 für den Gemeindewald Werbach, Teile des Stadtwaldes Tauberbischofsheim und den Privatwald auf diesen Gemarkungen zuständig.

Als Mitglied im Team der Forstbetriebsleitung Walldürn wird er nun Verantwortung für die südlich der B27 gelegenen Teile des Gemeindewaldes Hardheim und den Gemeindewald Höpfingen auf Gemarkung Waldstetten, sowie die Privatwälder auf Gemarkung Hardheim und Schweinberg (jeweils südlich der B27), Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten und Waldstetten übernehmen. Sitz des Revierbüros ist an seinem Wohnort in Höpfingen.

Privat ist der verheiratete 41-jährige Vater von zwei Kindern vielfältig aktiv. Neben der Fastnacht bei den „Höpfemer Schnapsbrennern“ und seiner Tätigkeit als Gemeinderat in Höpfingen stellt die Jagd mit seinem Westfalenterrier Distel für ihn ein wichtiges Bindeglied zwischen Hobby und Beruf dar.

Der neue Förster im Forstrevier Erftal-Waldstetten freut sich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in den Waldungen des Baulands und ist nach eigener Aussage „froh, jetzt in der direkten Heimat im Wald zu arbeiten“ und „hofft auf viele angenehme Begegnungen mit Privatwaldbesitzern, Brennholzmachern, Spaziergängern und sonstigen Waldinteressierten“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020