Neckar-Odenwald/Höpfingen.Auch in Corona-Zeiten führt der Lions Club Madonnenland seine „Activities“ durch – wenngleich auf anderem, in diesem Fall digitalem „Kanal“. Als Prototyp für mögliche Veranstaltungen jener Art fungierte die faszinierende Zaubershow mit Magier Simon Pierro. Der von einer Fachjury zum „Magier des Jahres 2020“ gekürte Zauberkünstler von Weltruf gestaltete eine spannungsgeladene Revue.

Deren Herzstück waren zahllose bemerkenswerte Kniffe in die Zauberkiste, bei denen Simon Pierro beispielsweise sein iPad zu Hilfe genommen hatte. Mal verwandelte er das Gerät in ein Waschbecken und wusch sich darin die Hände, dann „transferierte“ er in der Bildergalerie abgespeicherte Fotos in einen an der Wand hängenden Bilderrahmen oder hielt die Aufnahmen „mir nichts, dir nichts“ als Papierabzug in seiner Hand.

Schimpanse knabbert Erdnüsse

Für den vielzitierten „Aha-Effekt“ sorgte gleichermaßen der Moment, in dem ein echter Schimpanse Erdnüsse zu knabbern begann, die er wiederum aus dem iPad Simon Pierros holte. Außerdem tätowierte er sich mittels seines Smartphones das Logo der internationalen Lions Clubs auf den Unterarm und verwandelte scheinbar im Handumdrehen auf Papier aufgezeichnete Geldscheine in echte 100-Euro-Banknoten.

Selbstredend wurde auch das Publikum in die Vorführungen mit einbezogen: Wahllos pickte sich der unter anderem aus der früheren Frank-Elstner-Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ bekannte Simon Pierro aus dem nach Art eines „Zoom Meetings“ eingeblendeten Feld der Teilnehmer Gäste heraus, die er dann in seine Zaubertricks einband. Freilich sorgte all das für lustige Momente, manche Irritation und natürlich viel Spaß für die ganze Familie. „Man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus“, fasst Präsident Jürgen Schell zusammen und spricht von „interaktiven Erlebnissen erster Garde“.

Als Zuschauer habe man sich „wie auf einem Logenplatz im heimischen Wohnzimmer“ gefühlt und Vorführungen der Extraklasse beigewohnt.

Der illustre, aus Karlsruhe stammende Simon Pierro wird von weltweit agierenden Unternehmen wie Apple, SAP oder Samsung gern als Magier verpflichtet. Er konnte über persönliche Kontakte für die Charity-Zwecke des Lions Club Madonnenland verpflichtet werden. Das Publikum war restlos begeistert: „Es war nicht nur eine vergnügliche Familienstunde, sondern einfach mal etwas ganz Anderes“, resümiert der Präsident des LC Madonnenland, Jürgen Schell und betont, dass insgesamt 698 Tickets registriert wurden und deren 420 online waren.

Stargast im Publikum

Sogar ein Stargast befand sich im virtuellen Publikum: „Während der Online-Show wurde der bekannte ‚Tatort’-Schauspieler Jan Josef Liefers von einer Teilnehmerin entdeckt. Er ließ es sich natürlich nicht nehmen, ein paar nette Worte an die anderen Zuschauer zu richten“, erklärt Schell nicht ohne Stolz.

Insgesamt bezeichnet er die Revue als Beispiel für die innovative Ausrichtung des Lions Clubs Madonnenland: „Nachdem die herkömmlichen ‚Activities’ wie die auch heuer coronabedingt leider nicht stattfindenden Party-Times in der Hardheimer Erftalhalle derzeit auf Eis gelegt sind, suchte man nach Alternativen und fand eine in der Show mit Simon Pierro“, schildert er. Auch von technischer Seite sei alles „problemlos über die Bühne gelaufen“, obwohl es sich um ein echtes Novum handelte.

Wie es bei den „Lions“ Usus ist, wird der Erlös der Allgemeinheit zugutekommen: Das eingenommene Geld wird Menschen zugeführt, die im Zuge der Corona-Pandemie unverschuldet in Not gerieten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021