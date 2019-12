Lob für „tolles Gelingen“ in „Rekordzeit“

Hardheim.Eitel Freude und Sonnenschein herrschte am Dienstagmorgen bei der Abnahme des neuen Baugebiets „Trieb II“ in Hardheim. Daran beteiligten sich zur Freude von Bürgermeister Volker Rohm die Repräsentanten der an den Maßnahmen beteiligten Firmen sowie zahlreiche Gemeinderäte und auch Ortsvorsteher.

Der Bürgermeister betonte die Bedeutung und den Wert des künftigen neuen Baugebietes und

...