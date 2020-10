Lions Club spendet 1000 Euro an TV-Handballer

Hardheim.Freudige Überraschung für Hardheims Handballer von Seiten des Lions Club Madonnenland. Der würdigte einmal mehr die Arbeit von Jugendlichen im Kreis, im speziellen Fall die Jugendarbeit beim TVH, die über Jahre hinweg als Musterbeispiel für den Handballnachwuchs gilt. Im Rahmen des Trainings überreichte der Vizepräsident des Lions Club Madonnenland, Bernhard Bischof, die großzügige Spende in Höhe von 1000 Euro an die Verantwortlichen der Handballabteilung mit ihren Vorsitzenden Manfred Dörr und Christoph Bauch. „Dies ist eine Honorierung der herausragenden Jugendarbeit und zugleich auch eine Aufforderung, diese so erfolgreich weiterzuführen“, so der Vizepräsident Bernhard Bischof. Der Lions Club unterstützt pro Jahr etwa 30 Jugendförderprojekte. Die Einnahmen kommen hauptsächlich aus dem Verkauf des Adventskalenders, der ab Montag, 2. November, in Hardheim zum Verkauf beim Fotostudio Xana und bei Schuh-Berberich bereitliegt. Bild: Klaus Narloch

