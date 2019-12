Liebevoll gestaltete Krippen

Hardheim.Eine Rundfahrt durch Hardheim und die Ortsteile der Erftalmetropole unternahmen die Fränkischen Nachrichten am ersten Weihnachtsfeiertag. Dabei warfen wir einen Blick auf die liebevoll gestalteten Krippen in den Kirchen.

Wie man auf dieser Seite sehen kann, haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer beim Aufbauen der Darstellungen von „Jesu Geburt“ viel Zeit in die einzelnen Details gesteckt.

Ein Besuch der Gotteshäuser in Hardheim, Schweinberg, Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten, Dornberg, Rütschdorf, Vollmersdorf und Rüdental lohnt sich also in den nächsten Tagen – nicht nur zur inneren Einkehr und zum Gebet, sondern vor allem auch, um die unterschiedlichen Krippen zu bestaunen.

