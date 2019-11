Lichterketten angebracht

Hardheim.Einen vorweihnachtlichen Akzent setzen fünf Wochen vor den Feiertagen die Lichterketten, die der Gemeindebauhof am Montag in den Hardheimer Straßen angebracht hat. So lässt sich sicher auch mancher Verkehrsstau im Ortskern verschmerzen. Nur durch kurze Sperrungen der Walldürner und Würzburger Straße war nämlich gewährleistet, dass die Bauhofmitarbeiter die Lichterketten in teils luftiger Höhe sicher befestigen konnten. Bild: Melanie Müller

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019