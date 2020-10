„Lettershop“ bald in früheren NKD-Räumen

Hardheim.Wo im früheren NKD-Markt über Jahre hinweg Bekleidung und Heimtextilien zum Angebot gehörten, werden in Kürze Direktmarketing-Dienstleistungen (Brief- und Paketsendungen, Druckarbeiten, Portooptimierungen und Mailing) angeboten: Das Walldürner Unternehmen „lettershop.de“ hat das Haus in der Würzburger Straße gekauft. Wie Dietrich Pfeffer (pwp print work pfeffer GmbH) den Fränkischen Nachrichten bekanntgab, werde man den Standort zum 1. Dezember beziehen. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.10.2020