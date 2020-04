Lesefreude für Groß und Klein

Schweinberger Bürger brachten den Heimatverein auf die Idee, einen Dorf-Bücherschrank aufzustellen. Dieser kommt bei der Bevölkerung ausgesprochen gut an.

Schweinberg. Seit Anfang der Woche hat Schweinberg einen Dorf-Bücherschrank. Vor der Heimatscheune in der Ortsmitte, in unmittelbarer Umgebung von Rathaus und Kirchplatz hat der Heimatverein das gute Stück aufgestellt.

„Die Idee kam von den Bürgern“, erklärt Florian Pogorzelski vom Heimatverein im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten und Barbara Greß fügt an: „Eine Schweinbergerin hat das im Königheimer Ortsteil Brehmen entdeckt. Dort gibt es an der Bushaltestelle so einen Bücherschrank. Sie hat dann meinen Mann angerufen und ihm von der Idee erzählt.“

Schrank musste alt sein

Schnell war das Vorhaben umgesetzt: Das alte Möbelstück stellte Barbara Greß und der Platz vor der Heimatscheune war gefunden. „Es war wichtig, dass der Schrank alt ist, sonst hätte das nicht dazu gepasst“, sind sich die beiden einig. Auch zum Zumachen musste er sein, „sonst gehen ja die Bücher kaputt“.

Das Prinzip des Dorf-Bücherschrankes ist ganz einfach: Man kann sich sowohl Bücher, als auch CDs, Hörspiele, DVDs, Spiele, Puzzle ausleihen. Bald sollen auch bereits gelesene Zeitschriften Platz im Schrank finden. Nach dem Gebrauch wäre es wünschenswert, wenn man die Medien wieder zurückbringt, so dass auch andere Bürger aus Schweinberg und Umgebung diese nutzen können. Wer zuhause noch ein paar Bücher, Spiele oder Puzzle übrig hat, die er nicht mehr braucht, kann diese auch in den Schrank mit dazu legen.

„In den Zeiten von Corona ist man eben mehr an zuhause gebunden, und es wird irgendwann auch langweilig“, begründet Florian Pogorzelski die Umsetzung des Dorf-Bücherschrankes. Aber auch über die Coronakrise hinaus ist das eine gute Investition.

Standortüberlegungen

Vorerst soll der Dorf-Bücherschrank an seinem jetzigen Standort vor der Heimatscheune bleiben. Von Seiten des Vereins gibt es aber Überlegungen, ihn zukünftig dort unterzubringen, wo früher die Schweinberger Telefonzelle stand. Die Nische dort müsste jedoch renoviert werden. Konkrete Überlegungen dazu hat der Heimatverein noch nicht angestellt.

Dass der Dorf-Bücherschrank bei der Schweinberger Bevölkerung auf großes Interesse stößt, zeigte sich bereits zwei Tage nach der Errichtung durch den Heimatverein: Einige Bürger aus der Umgebung haben ihre gebrauchten Bücher und anderen Medien abgegeben und der Schrank füllt sich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020