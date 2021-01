Leitplanken beschädigt

Schweinberg/Weikerstetten.Einen Schaden von rund 5000 Euro verursachte ein Unbekannter am Freitagabend auf der B 27 zwischen Schweinberg und Weikerstetten im Grenzbereich zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Main-Tauber-Kreis. Zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr war der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in Richtung Weikerstetten unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf der schneeglatten Fahrbahn zuerst in das linke Straßenbankett, überfuhr vier Leitpfosten und streifte dann auf einer Länge von rund 150 Metern die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrer. An den Leitplanken wurde rote Farbe festgestellt, die wohl vom Unfallfahrzeug stammen..

