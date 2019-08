Leistungsfähigkeit schon 1949 unter Beweis gestellt

Hardheim.Der Hardheimer BdS macht mit verschiedenen Aktivitäten wie beispielsweise bei den Hardheimer Märkten und beim Sommerfest Angebote, getragen im Wesentlichen von den Hardheimer Einzelhändlern als Mitgliedern.

So ist es in Hardheim über Jahrzehnte hinweg möglich gewesen, mit deren Unterstützung Veranstaltungen größerer und besonderer Art in enger Kooperation mit der Gemeinde durchzuführen, die Bevölkerung damit anzusprechen und vor allem auch den Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit zu erbringen.

Gemeinschaftssinn bekundet

Bewundernswert ist die Tatsache, dass der BdS trotz des Rückgangs von Einzelhandelsgeschäften als Mitträger solch besonderer Veranstaltungen auftreten kann – und so beachtlichen Gemeinschaftssinn bekundet.

Das war bereits 1949 und somit vor 70 Jahren bei der Hardheimer Leistungsschau der Fall. Damals wurde in Hardheim als erster Gemeinde des Altkreises Buchen eine umfassende Gewerbeschau mit 98 Ausstellern realisiert, mit der eine rasche und positive Entwicklung von Handel, Gewerbe und Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg verdeutlicht wurde. Dabei war es den Veranstaltern eine Genugtuung, feststellen zu können, dass sich alle Betriebe (bis hin zum Ein-Mann-Unternehmen), die es irgendwie möglich machen konnten, an der mehrtägigen Veranstaltung beteiligt haben.

Für die Vorbereitungen sorgte die Ausstellungsleitung mit kompetenten Fachleuten aus der Gemeinde, wobei der inzwischen verstorbene Heinz Bernhard in kompetenter Form für die „Reklame“ verantwortlich zeichnete.

Das „Protektorat“, wie es in der Festschrift hieß, übernahm der damalige Bürgermeister Anton Henn. Die Mitwirkenden präsentierten sich auf dem Schlossplatz, im Schulhaus oder im renovierten Schlossspeicher, wo sie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellten.

Tagungen örtlicher und überörtlicher Art stellten ebenso einen erfreulichen Rahmen für dieses Ereignis dar wie das umfassende attraktive Programm der Leistungsschau.

Zu diesem gehörte nach einem Fackelzug ein „Festbankett“ im „Erftal“. Am darauf folgenden Tag wurde in gebührender Form die Eröffnung der Ausstellung begangen. In Verbindung damit fand eine Tagung der Bürgermeister und Ratschreiber des Landkreises Buchen statt, eine Tagung der Feuerwehrkommandanten und deren Stellvertreter in Verbindung mit einer großen Schauübung. Veranstaltet wurde ein Tag der Landwirtschaft, der Landespolizei und der Sparkassendirektoren Nordbadens.

Auf örtlicher Ebene erwähnenswert waren sportliche Veranstaltungen, Theatervorstellungen der Kolpingfamilie, die Generalversammlung des damals wieder neu gegründeten Gewerbevereins Hardheim, ein Heimatabend der Volksschule und dann schließlich das Geschicklichkeitsfahren für Motorräder sowie eine Schlossbeleuchtung.

Die Festschrift enthielt manche Werbung und damit den Hinweis auf die Hardheimer Gewerbetreibenden und die Tradition der Geschäfte und Gaststätten, der Handels- und Gewerbebetriebe sowie der Industrie.

Es gab zur damaligen Zeit neben den üblichen Geschäften und Gewerbetreibenden noch manches heute in Hardheim längst ausgestorbene Gewerbe, wie beispielsweise die Küferei Alfred Leiblein, das Fachgeschäft Zugelder für Schirme, Stöcke, Pfeifen und Rauchwaren, die Sattlerei und Polsterwerkstätte Adolf Hübner sowie die Fischhalle als „erstes Fachgeschäft mit elektroautomatischen Kühlräumen“.

Die Geschwister Breu warteten mit der Fertigung von Stricksachen auf. Hardheim hatte einen Bürsten- und Pinselmacher (Orth), den Omnibusverkehr Hugo Wörner, das Eisenwarengeschäft Sauerwein und mehrere Schneidermeister, die Riemenscheibenfabrik August Horn sowie das Hardheimer Keramik-Werk, die Herdfabrikation Herbert Bauer und die Kohlenhandlung Josef Müller sowie Weidenbau und Korbflechterei Volpp, das Hutfachgeschäft Adolf Bauer, das Modehaus Burger und die Herdfabrikation Feist sowie das damals 360 und heute 430 Jahre alte Gasthaus „Ochsen“.

Heute noch existent sind im Wesentlichen oder mit gewissen der Zeit angepassten Veränderungen beispielsweise die damaligen Industriebetriebe, Opel-Gärtner, Gaststätten wie der „Badische Hof“ und das Restaurant „Der Ochsen“, die „Wohlfahrtsmühle“, die Bäckerei Dietz als Dietz-Thorwart, die Fachgeschäfte Beuchert und Ballweg, E. Gottschalk, der Gartenbaubetrieb Henn und Gewerbebetriebe, Kirchenorgelbau W. Bader, Buchdruckerei Hugo Greulich, die sich in anderer oder zumindest veränderter Form weiter entwickelt haben.

In der früheren Form weitgehend oder zum Teil erhalten geblieben sind beispielsweise auch Optik Gärtner, das Schuhhaus Julius Berberich, die Huf- und Wagenschmiede Anton Bopp, Orthopädie-Schuhmacherei Scheuermann, die Steinemühle und natürlich die Banken.

Erwähnung verdient schließlich, dass von den Geschäften mit Tradition eine ganze Reihe im örtlichen BdS ebenso vertreten sind wie die Inhaber inzwischen neu gegründeter Unternehmen, welche besondere Aktivitäten unterstützen.

Wie die Zukunft der Hardheimer Märkte künftig aussehen könnte, steht in der Diskussion. Unbestritten sein dürfte die Tatsache, dass die in den letzten Jahren noch üblichen und von Gemeinde und BdS sowie von Vereinen mitgetragenen wie Josefs- und Wendelinusmarkt, Sommerfest und Weihnachtsmarkt immer wieder zum guten Ansehen Hardheims beigetragen haben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019