Lautstarke Unterstützung für das Kasperle

Hardheim.Auch das als Open-Air-Sommertheater auf dem Freigelände des „Bahnhofs 1910“ aufgeführte Stück „Kasperle und die Piraten“ vermochte am Dienstagnachmittag eine beachtliche Zahl von Kindern und deren Eltern zu begeistern.

Adrien Megners Kindertheater „Papiermond“ schaffte es wieder einmal, mit amüsanten Einfällen die Mädchen und Jungen zum Mitmachen zu bewegen. Dies gelang ihm dank seinem souveränen Gestaltungsvermögen und seiner direkten Ansprache. Dieses Mal kam hinzu, dass der Akteur wegen des manchmal störenden Windes und der Wespen besondere Spontanität unter Beweis stellen und zur Gaudi der Besucher immer wieder den Gang der Handlung unterbrechen und improvisieren musste. Doch gerade das und die mit vergnüglichem Augenzwinkern geschilderte Handlung sowie das bewundernswerte verbale Gestaltungsvermögen der Aufführung sorgten für Begeisterung – bei Kindern und Erwachsenen.

Spannendes Abenteuer

Sie erlebten in einer spannenden und Abenteuergeschichte, wie Kasperle es mit dem berüchtigten Piratenkapitän Zwiebelbart zu tun bekommt. Der ist auf der Jagd nach Gold und will sich alle Schätze der Welt unter den Nagel reißen. Aber er hat die Rechnung ohne den Kasper gemacht, der zudem von einem freundlichen und hilfsbereiten Seeungeheuer unterstützt wird und die Piraten gefangen nehmen kann. Bei all dem abenteuerlichen Geschehen konnten sich die Kinder ebenfalls als Piratenjäger fühlen und Kasperle lautstark unterstützen, so dass sie natürlich das Happy Ende des Stücks freute. Mir dankbarem Beifall verabschiedeten sie dann auch das Kasperle und Adrien Megners Theater „Papiermond“. Z

