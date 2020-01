„Lampenfieber gehört halt einfach dazu“

Hardheim/Buchen.Noch nicht lange ist es her, da hat Lea Großkinskys Mama ihrer 17-jährigen Tochter einen großen Wunsch erfüllt: Die junge Hardheimerin durfte nicht nur gemeinsam mit ihrer Familie das Musical „Anastasia“ anschauen – sondern auch hinter die Kulissen blicken. Und dabei zusehen, wie die Darsteller geschminkt wurden.

„Schauspielerin zu werden, das ist mein Traum“, erzählt sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Dafür arbeitet sie hart (wir berichteten).

Obwohl sie – seit ihrer Geburt – einige Beeinträchtigungen hat. Ihre Mutter Simone Großkinsky weiß auch, warum: „Unsere Tochter kam im April 2002 als extrem Frühgeborenes auf die Welt. Damit verbunden kam es zu Komplikationen.“

Lea berichtet uns zum Beispiel vom zeitweisen Zittern ihrer rechten Hand, einer leichten, halbseitigen Lähmung – und dass es ihr „manchmal ein bisschen schwindelig wird“, wenn sie einen Berg runter läuft – noch dazu auf einer unebenen Straße. Dass sie manchmal von anderen Hilfe annehmen müsse, mache sie traurig.

Dennoch: Lea liebt von klein auf große Auftritte – nicht nur im familiären Rahmen. Den ersten öffentlichen hatte sie im September 2011, als die „Singstrolche“ unter der Leitung von Bärbel Mitsch „Max und die Käsebande“ auf die Bühne brachten. In welche Rolle Lea damals geschlüpft ist? „Ich war Prinzessin Mozzarella.“

Sie liebt große Auftritte

Während der Schulzeit in der Baulandschule Hettingen war Lea Mitglied im Jugendchor Hardheim, „der „Ohrwürmer GmbH und Co.KG“ und der Jugendband „Time out“ als Sängerin. In Erinnerung vieler geblieben sei auch Leas Solo-Gesang bei einer Weihnachtsandacht.

Im Februar 2019 stand die 17-Jährige zum ersten Mal in der Stadthalle in Buchen auf der Bühne: bei der Aufführung des Stücks „Das kalte Herz“. Als Mitglied des Projektensembles „(K)ein Alltägliches Theater“, einer inklusiven Theatergruppe, schlüpfte sie damals in die Rolle der Lisbet.

Auf „Das kalte Herz“ folgte ein weiteres Großprojekt des inklusiven Theaterensembles unter der Projektleitung von Jutta Schuele, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung im Neckar-Odenwald-Kreis: „Momo“ von Michael Ende.

Bei der Uraufführung im Oktober in der „Alten Mälzerei“ in Mosbach brillierten die 17 Laiendarsteller mit und ohne Behinderung. Die Aufführung sei „ein toller Erfolg“ für die „ganz besonderen Schauspieler“ gewesen, so Simone Großkinsky. „Es war gelebte Inklusion“.

Wer bisher noch nicht in den Genuss einer Aufführung des Ensembles kam, der sollte sich den 1. Februar vormerken: Dann ist „Momo“ nämlich noch einmal im Neckar-Odenwald-Kreis zu sehen, und zwar in der Stadthalle in Buchen.

Mit von der Partie sein wird natürlich die 17-jährige Lea Großkinsky aus Hardheim – als „Bibigirl“ und „Schildkröte Kassiopeia“. Auch wenn sie nach wie vor Lampenfieber habe, bevor sie eine Bühne betrete. „Aber das gehört halt einfach hinzu.“

