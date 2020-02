Hardheim.Originell „verkleidet“ begrüßten die Mitarbeiterinnen der Bäckerei „Dietz-Thorwart“ in Hardheim am Fastnachtsdienstag ihre Kunden. Gleichzeitig machten sie mit ihrem „Kostüm“ auf die seit Beginn diesen Jahres „unsinnige Regelung der Bon-Pflicht“ (so Rainer Dietz in seiner Nachricht) aufmerksam und trugen die Konsequenz daraus förmlich am eigenen Leibe. Bild: Bäckerei Dietz-Thorwart

