Kulturgeschichte für Nachwelt gesichert

Die Projektgruppe „Freizeit-Urlaub-Fremdenverkehr“ gewann die angehenden Vermessungstechniker des Landratamtes für ein besonderes Anliegen.

Hardheim. Mit modernster Technik ausgestattet vermaßen die Auszubildenden des Fachdienstes Vermessung des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis, Kevin Kaspar und Jonas Wohlfart, unter der Ägide von Ausbildungsleiter Thomas Hornung einige Bauwerke der ehemaligen Wiesenwässerung im unteren Erftal nahe dem Haselwehr. Dort sind noch viele Spuren dieser einst weit verbreiteten Technik der Ableitung von Wasser in hanglagige Wiesen zu erkennen.

Vermessung Anfang April

Beispielsweise ein Wehr und ein gut im Gelände sichtbarer Wassergraben, der das Wasser entlang des Hangs führte sowie einige Stellschieber, mit denen der Wasserzufluss reguliert werden konnte. Diese Reste der Anlage wurden im Rahmen eines Ausbildungsprojektes des Fachdienstes Vermessung des Landratsamtes Anfang April fachmännisch vermessen.

Derzeit werden die Daten mit Hilfe von modernster geografischer Ingenieurssoftware ausgewertet und daraus exakte Lagepläne und Höhenprofile erstellt. Mit diesem Ergebnis dieser Auswertung wird ein wichtiges Stück Kulturgeschichte im unteren Erftal für die Nachwelt gesichert.

Hardheims Bürgermeister Volker Rohm freut sich, dass der Fachdienst Vermessung für dieses Projekt, das von der Projektgruppe „Freizeit-Tourismus Fremdenverkehr“ angeregt wurde, zu gewinnen war. Herbert Frisch, der Leiter des Fachdienstes Vermessung und Ausbildungsleiter Thomas Hornung unterstützen die Anfrage der Gemeinde Hardheim, die Bauwerke der Wiesenwässerung im Rahmen eines Ausbildungsprojektes zu vermessen.

Die Auszubildenden des Fachdienstes Vermessung führen in ihrer Lehre zum Vermessungstechniker überwiegend hoheitlichen Vermessungsaufgaben wie Katastervermessungen oder Grenzfeststellungen durch.

Da die Ausbildung jedoch breit angelegt ist und auch sogenannte Ingenieur- oder Bauvermessungen wie zum Beispiel Geländeaufnahmen oder Bauabsteckungen umfasst, ist ein Projekt wie die Erfassung der historischen Wiesenwässerungsbauwerke bestens geeignet, die gelernte Theorie mit einer praktischen Anwendung vor Ort zu verknüpfen.

Erftal touristisch aufwerten

Die Geschichte der Wiesenwässerung im Erftal darzustellen und das Erftal touristisch aufzuwerten liegt der ehrenamtlich tätigen Projektgruppe „Freizeit-Urlaub-Fremdenverkehr“, die vor über zehn Jahren im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements gegründet wurde, schon seit vielen Jahren am Herzen.

Vor einigen Jahren wurden bereits Schilder an den für die Wiesenwässerung relevanten Stellen vor Ort angebracht. Mit der Vermessung werden die Bauwerke der Wiesenwässerung fachmännisch dokumentiert und für die Nachwelt erhalten.

Wiesenwässerung ist eine alte Kulturtechnik, die bereits im ausgehenden Mittelalter für die Region archivalisch nachweisbar ist und die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in vielen Odenwald-Tälern praktiziert wurde, nachweislich zum Beispiel bekannt im Marsbachtal, Eiderbachtal, Mudbachtal. Auf der Strecke zwischen der Lindenmühle und der Tierkörperbeseitigungsanlage Neckar-Franken (ztn) sind an verschiedenen Stellen noch Spuren dieser sehr alten Kulturtechnik zu finden.

Die erhobenen Daten können als Grundlage für Überlegungen dienen, ob das Wässersystem in Teilabschnitten reaktiviert werden könnte. Die Wiesenwässerung diente früher mehreren Zwecken: Zum einen wurde durch die Flutung vereister Wiesen im Frühjahr die Schneeschmelze beschleunigt, zum anderen wurde das Gras natürlich gedüngt (Mineralienversorgung) und zu anderen Jahreszeiten die Wasserversorgung der Wiesen optimiert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020