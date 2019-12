Kulturell und kulinarisch etwas geboten

Hardheim.Ein buntes und abwechslungsreiches Programm bot in diesem Jahr wieder der Hardheimer Weihnachtsmarkt. Mancherle sehenswerte Stücke aus dem Kunsthandwerksbereich konnten beim diesjährigen Weihnachtsmarkt bewundert und auch gekauft werden.

Die Hardheimer Ministranten waren beim Weihnachtsmarkt Anbieter von süßen Leckereien, die Schüler der Musikschule warteten mit hörenswerten und mit viel Beifall bedachten musikalischen Beiträgen auf.

Bedeutung des Lichts

Die Jungen und Mädchen des Kindergartens Schweinberg ließen die Aktivitäten in der Weihnachtsbäckerei miterleben und erfreuten die Besucher des Weihnachtsmarktes mit der Verdeutlichung der Bedeutung des Lichtes.

Im Pfadfinderzelt der evangelischen Kirchengemeinde wurden am Samstag und Sonntag bei Gitarrenbegleitung eifrig Advents- und Weihnachtslieder gesungen, so dass dort auch entsprechende vorfestliche Freude sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern aufkam. Der Einladung zum Angebot des Besuchs und der Nutzung des Kinderprogramms im Pfadfinderzelt der evangelischen Kirchengemeinde folgten jung und alt am Samstag und Sonntag bei den verschiedenen Terminen und an verschiedenen unterschiedlich dekorierten Anwesen in Hardheim wurde deutlich, wie man um vorweihnachtliche Atmosphäre, Dekoration und Beleuchtung bemüht ist. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2019