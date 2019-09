Külsheim feiert sein Volksfest

Külsheim.Der „Große Markt“ in Külsheim von Donnerstag, 5. September, bis Montag, 9. September, bietet als Volksfest wieder ein buntes Programm.

Es beginnt am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr mit dem Festzug zur Eröffnung und dem Bieranstich mit der Party mit „Bayernmän“.

Zu den Abendveranstaltungen zählt am Freitag, 6. September, ab 21 Uhr eine „Hüttengaudi“, am Samstag, 7. September, um 20.30 Uhr „Stimmung und Party Pur“ mit den „Hessentalern“ und am Sonntag und Montag ebenfalls musikalischen Beiträgen.

Politischer Frühschoppen

Beim politischen Frühschoppen am Sonntag, 8. September, spricht MdL Guido Wolf, Minister für Justiz und Europa, das Jugendblasorchester Külsheim übernimmt die musikalische Gestaltung. An allen Tagen ist Festbetrieb im Zelt , ein buntes Marktprogramm mit Ausstellungen wird im Verlauf der Markttage geboten. An allen Tagen ist der Eintritt im Festzelt frei. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019