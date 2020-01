Krankenhaus Thema des Jahresordens

Hardheim.Die positive Entwicklung des Hardheimer Krankenhauses thematisiert die FG „Hordemer Wölf“ auf ihrem Jahresorden 2020. Dieser wurde am Samstag im Rahmen des Ordensfestes im närrisch dekorierten oberen Barraum der Erftalhalle im Beisein zahlreicher Narrenfreunde präsentiert.

Der Orden macht die Bedeutung des Krankenhauses und die Notwendigkeit der Bemühungen um dessen Erhalt durch den Krankenhausförderverein und die gesamte Bevölkerung ersichtlich. Auch in der FG habe man sich Gedanken darüber gemacht, in welcher Form diese Bemühungen unterstützt werden können, so Präsident Daniel Weber.

Er mit der Vorstellung des Ordens die närrische Einstimmung der Aktiven in die neue Kampagne. Dass die Wölfe zünftig feiern können, bewiesen sie dann im weiteren Verlauf des abwechslungsreichen Abends in Anwesenheit des von Jasmin und Dominik Ebert verkörperten Ritterpaares Wolf und Margarete von Hardheim.

Der Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Grimm und dem namentlichen Willkommen von Ehrenmitgliedern und Ehrenpräsident ließ Präsident Daniel Weber Betrachtungen zum aktuellen Geschehen in der FG „Hordemer Wölf“ folgen. Er freute sich darüber, dass vieles begeisternd verläuft und viele Akteure zu aktiver Mitarbeit bereit sind. Beispielsweise bei der Fertigstellung des neuen „Wurstmobils“.

Neue Kostüme

Weber sprach im weiteren Verlauf die Anschaffung neuer Jacken für die Juniorengarde dank der Unterstützung durch die Firma Leiblein sowie moderner Kostüme für die Wolfsgarde dank der Unterstützung durch die Hollerbach-Stiftung an.

Das Ritterpaar stimmte mit seinen Versen und der damit verbundenen Zusicherung „Wir freu’n uns auf die närrische Zeit und wir sind dafür bereit“ auf das weitere Programm ein.

Es folgte die Präsentation des von Lena Gärtner entworfenen und vom Präsidenten Daniel Weber charakterisierten neuen Ordens. Weber wusste dabei die Spannung zu steigern, indem er zunächst eine ganze Reihe von Ereignissen aus dem Verlauf des letzten Jahres ansprach, die Potenzial für die Glossierung auf dem neuen Orden boten: die Gemeinderatswahlen, Windkraft, der Abschied des Pfarrers, die neuen Baugebiete am Steinernen Turm und im Trieb II sowie die Rückkehr der Bundeswehr und die Vorbereitung auf die Feier „125 Jahre TV Hardheim“.

Auf den Orden schaffte es schließlich das Krankenhaus: Der Erweiterungsbau unter Nutzung von Modulen, die beispielhafte bauliche Entwicklung und auch die Bemühungen um eine bestmögliche ärztliche und medizinische Versorgung. Damit sei das Krankenhaus für die kommenden Jahre gerüstet.

Anerkennung

Daniel Weber sprach in diesem Zusammenhang von beruflichem und mit Blick auf den Krankenhaus-Förderverein ehrenamtlichem Engagement, für das er Architekt Jürgen Löffler, Verwaltungsleiter Ludwig Schön und Fritz-Peter Schwarz als Vorsitzendem des Krankenhaus-Fördervereins höchstmögliche Anerkennung zuteil werden ließ. Nicht vergessen wurde auch die Tatsache, dass vom Förderverein bereits Spenden in Höhe von 730 000 Euro gesammelt werden konnten, die dem Krankenhaus zugute kamen.

Dies alles will die FG Hordemer Wölf mit ihrem Jahresorden und den Versen würdigen: „Der Ludwig, der baut kräftig um, aus Krankenhaus wird Klinikum. Die Spendenkasse, die läuft heiß, dank Engagement des Förderkreis’“.

„Wolfsecho“ soll aufleben

Der erstmals von den Hardheimer Autohäusern Gärtner, Günther und Richter gesponserte Jahresorden wurde mit Anerkennung und Begeisterung aufgenommen und zunächst den Verantwortlichen und verdienten Repräsentanten der FG überreicht.

Doch damit nicht genug der Würdigung. Denn sowohl Vorsitzender Michael Grimm als auch Präsident Daniel Weber ließen deutlich werden, dass sie nach Wegen für eine weitere Unterstützung des Krankenhauses bemüht. Sie wollen in der Prunksitzung ihre Vorschläge dazu unterbreiten und ließen auch durchblicken, dass dabei das früher bei den Wölfen beliebte „Wolfsecho“ wieder belebt werden soll.

Zum Ordensfest gehörte als weitere Überraschung eine Ehrung durch den früheren Präsidenten Marco Katzenmaier für den scheidenden Pfarrer Andreas Rapp, der mit der FG „Hordemer Wölf“ immer wieder eng verbunden war. Marco Katzenmaier stellte dazu humorvolle Betrachtungen an und erinnerte sich an gemeinsame Erlebnisse in der Fastnachtszeit und darüber hinaus.

Als äußeres Zeichen des Dankes für das Verständnis, die regelmäßige Kontaktpflege, die Verbindungen des Pfarrers zur FG und für dessen humorvolle Beiträge erhielt Andreas Rapp den Jahresorden und Erinnerungsgaben. Im weiteren Verlauf des Abends stellte der Präsident die sieben neuen Elferräte Niklas Künzig, Kevin Thoma, Pascal Häfner (Höpfingen), Patrick Lakeit, Steffen Nikolaus, Steffen Gehrig und als „ältesten Jungelfer aller Zeiten“ Elmar Günther vor, die sich mit Brillanz und Bravour mit einem Elfzeiler charakterisierten und dafür vom Präsidenten mit Lob und Anerkennung bedacht wurden. Der leitete schließlich zum stimmungsvollen Teil des weiteren Abends über. Z

