Konkretes pädagogisches Konzept ist derzeit in Arbeit

Hardheim.Über die Sommerpause hat die Verwaltung der Gemeinde Hardheim in Zusammenarbeit mit der Schulleitung des Walter-Hohmann-Schulverbunds eine Befragung zum Bedarf eines Ganztagsbetriebs in der Grundschule durchgeführt.

In der Gemeinderatssitzung am Montag ließ Hauptamtsleiter Lothar Beger Zahlen sprechen: Eltern von 107 Kindern – angeschrieben wurden Eltern von 276 Kindern – haben sich zurückgemeldet. Davon haben derzeit 45 (42 Prozent) keinen Bedarf an einer Ganztagsbetreuung, 62 (58 Prozent) sehen jedoch auf absehbare Zeit einen Bedarf für ihr Kind.

Davon haben 30 Eltern (48 Prozent) den Wunsch, das bisher praktizierte Modell mit Halbtagsgrundschule und ergänzender Hortbetreuung beizubehalten. Den Wunsch nach einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem kostenpflichtigem Betreuungsangebot nach der Schule, an Freitagen und in den Ferien haben 16 Eltern.

Eine reine Ganztagsgrundschule ohne weiteres Betreuungsangebot wünschen sich 15 Eltern. Sollte die Ganztagsgrundschule eingerichtet werden, würden voraussichtlich 27 Eltern ihr Kind anmelden, 55 Eltern die Wahlmöglichkeit der Halbtagsgrundschule beibehalten wollen.

„Mit den Ergebnissen der Elternbefragung könnte die Einführung der Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 2020/21 beantragt werden“, so Beger, der hinzufügte: „Da die gemeldeten Schülerzahlen aber nur geringfügig über der für die Beantragung erforderlichen Zahl liegen, sind Schulleitung und Gemeinde übereingekommen, dass die Antragstellung erst zum Schuljahr 2021/22 erfolgen soll.“

Höhere Lehrerstundenzuweisung

Denn dann versprechen die Rückmeldungen aus der Elternbefragung, dass mindestens zwei Ganztagsgruppen beantragt werden können mit der Folge, dass für das Angebot eine höhere Lehrerstundenzuweisung an die Schule erfolgt und damit ein breiteres Ganztagsangebot konzipiert werden kann.

„Hausaufgaben machen“

Das benötigte konkrete Konzept für eine Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 2021/22 wird derzeit erarbeitet. „Wir nehmen die Schule in die Pflicht, ihre Hausaufgaben zu machen und die Voraussetzungen zu schaffen, damit einer Bewilligung des Antrags nichts im Wege steht“, so Bürgermeister Volker Rohm.

Ergänzend zur Ganztagsgrundschule soll es auf jeden Fall für Randzeiten, Wochentage, an denen es keine Nachmittagsbetreuung der Ganztagsgrundschule gibt, und Ferienzeiten ein ergänzendes kostenpflichtiges Hortangebot geben, so dass das Betreuungsangebot insgesamt nicht vermindert wird.

Was sicher auch den Herren freuen wird, der sich zuvor in der „Einwohnerfrageviertelstunde“ im Namen weiterer Eltern für den Hort als „sehr wichtige Einrichtung“ und „tolle Sache“ ausgesprochen hatte.

Geschlossen folgte der Gemeinderat am Montag dem Beschlussvorschlag der Verwaltung: Die Gemeinde Hardheim als Schulträger spricht sich für die Beantragung einer Ganztagesgrundschule ab dem Schuljahr 2021/22 aus. Die dafür erforderlichen Vorarbeiten durch die Schule sollen bis zum Jahresende 2019 abgeschlossen werden, so dass frühzeitig die formale Antragstellung erfolgen kann und im 1. Halbjahr 2020 die Eltern über das konkrete Modell der Ganztagsgrundschule informiert werden können. mem

