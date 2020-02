Kompetenzgewinn fürs spätere Leben

Expeditionen aller Art – ganz gleich ob ins Tierreich oder ferne Länder – oder aber faszinierende Orte der Weltgeschichte - bleiben für viele Menschen ein Traum.

Hardheim. Für Joshua Zoermer aus Hardheim erfüllt sich im März ein Traum: Der 13-Jährige nimmt an einer einwöchigen Forschungsexpedition der Heidelberger IJM-Stiftung teil, die ihm den Blick auf die Geheimnisse Islands ermöglicht.

Schon immer an Neuem aus Forschung, Technik und Wissenschaft interessiert, wurde er zufällig auf das Programm aufmerksam. „Nachdem ich bereits mehrfach an verschiedenen IJM-Angeboten wie etwa einer Expedition an Meer und Küste, einer ‚Nacht unter Wölfen’ im Wildpark Bad Mergentheim oder einem Kurs zum Lego-Roboter-Bau teilgenommen hatte, stach mir diese Exkursion im Herbst letzten Jahres spontan ins Auge“, erklärt der Jugendliche, der gegenwärtig die achte Klasse des Burghardt-Gymnasiums Buchen besucht und Mathematik sowie die Naturwissenschaften als Lieblingsfächer bezeichnet.

„Gute Noten in gerade diesen Fächern und ein allgemeines Interesse an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen sowie der Europäische Computerführerschein werden für die Teilnahme vorausgesetzt“, berichtet er.

Kurz nach Weihnachten wurden seine Geschenke mit der Zusage vervollständigt. „Das ist vor allem deswegen so erfreulich, weil maximal 22 Jugendliche zugelassen sind“, schildert Joshua Zoermer.

So bricht er am 25. März nach Island auf, wofür er auch eine Woche vom Schulunterricht beurlaubt wurde. Was ihn im nördlichsten Land Europas erwartet, weiß er noch gar nicht: „Die Einzelheiten werden erst tags zuvor besprochen, wenn die aus allen deutschsprachigen Ländern Europas stammenden Reisenden sich auch das erste Mal sehen“, berichtet er.

In Island werden täglich wechselnde Gruppen gebildet, die verschiedene Aufgabenstellungen zu erledigen haben. Auch sie kennt Joshua noch nicht – umrissen sind lediglich die grundsätzlichen Inhalte der Expedition: „Der Fokus liegt beispielsweise auf der Erforschung der Gletscher, erneuerbaren Energien und dem allgemeinen Erkunden der Insel mit dem Bus“, lässt er wissen.

Weiterhin stehen der Besuch der Hauptstadt Reykjavik sowie des 2010 durch den das europäische Flugsystem außer Kraft setzenden Ausbruch bekannt gewordenen Vulkans Eyjafjallajökull, aber nach landestypischer Sitte auch das Baden in heißen Quellen auf dem Programm.

„Das alles wird digital dokumentiert, was den Computerführerschein erfordert“, hält der 13-Jährige fest. Damit verbunden sind aber auch diverse Pflichten: „Wenn ich wieder in Hardheim bin, muss ich drei Vorträge halten und eine Ausstellung über die Reise gestalten“, lässt Joshua wissen, der in seiner Freizeit gern Kontrabass spielt und beim Hardheimer „Badisch Sibirien“-Stamm christlicher Pfadfinder engagiert ist.

Seine Eltern Claudia und Hagen stehen der Reise ihres Sprösslings zuversichtlich gegenüber. Sie sprechen von einem „wahren Kompetenzgewinn für das spätere Leben“ auch im Bezug auf Selbstständigkeit und das Kennenlernen einer ganz anderen Welt, was die Exkursion nach Island Joshua ermögliche. Er freut sich in diesem Zuge auch auf die Sehenswürdigkeiten: „Vielleicht kann ich Geysire oder Nordlichter sehen!“, merkt er lachend an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020