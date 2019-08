Hardheim.Nicht nur für Mitglieder der „Siedler“ zugänglich sind interessante Angebote, bei denen sich die Gemeinschaft Wohneigentum Hardheim beteiligt. So werden am Freitag, 20. September, ab 17.30 Uhr unter dem Motto „Köstliche Herbstküche mit Kürbis & Co“ schmackhafte Gerichte mit saisonalen, regionalen Gemüsesorten in der Küche des Buchener Landwirtschaftsamts zubereitet und gemeinsam verzehrt. Zu diesem Kurs können sich maximal 20 Personen anmelden.

Gleiches gilt auch für den vom Landratsamt (Fachdienst Landwirtschaft/Ernährung) ausgerichteten „First Cooking Workshop“, der sich an gleicher Stelle an Jugendliche ab 14 Jahren richtet: Am Samstag, 28. September, werden unter Federführung von Ernährungsreferentin Verena Büttner die Grundlagen einfachen, schnellen Kochens unterrichtet.

Verena Büttner leitet ebenfalls den Kurs „Hinein ins Backvergnügen“, der sich an Kinder ab sechs Jahren mit Eltern oder Großeltern richtet. Dieser findet am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr statt und wird ebenfalls vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises veranstaltet.

Anmeldungen bei Irene Leiblein, Telefon 0 62 83 / 5 08 68. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019