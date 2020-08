Königskerze in voller Pracht

Hardheim.Die beeindruckend schöne Königskerze sieht genau so aus, wie sie heißt, und ist an verschiedenen Stellen Hardheims zu bewundern.

Sie wächst majestätisch kerzengerade und bis zu zwei Meter in die Höhe, mit leuchtendgelben, runden Blüten. Sie ist eine wichtige und bekannte Heilpflanze und wurde schon von Hildegard von Bingen als Heilmittel für ein „traurig Herz“ erwähnt. Wie für viele andere Heilpflanzen sind auch für die Königskerzen-Arten zahlreiche Trivialnamen gebräuchlich.

Die Königskerze gehört unter anderem auch in den „Würzbüschel“, einem Strauß aus Kräutern, Wurzeln und Blumen, der in den katholischen Gemeinden vor allem Süddeutschlands anlässlich des Brauchs der Kräuterweihe zum Fest Mariä Aufnahme in den Himmel/Mariä Himmelfahrt (15. August) gebunden wird.

Der Brauch der Kräuterweihe ist bereits aus vorchristlicher Zeit bekannt, wurde 745 nach Christus verboten und anschließend christianisiert, indem man die Wirkung der Kräuter auf Gott sowie insbesondere auf Marias Fürsprache zurückführte. Seitdem wird die Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt gefeiert.

Der Würzbüschel enthält je nach Region traditionsgemäß zwischen sieben und (ursprünglich) 77 verschiedene Kräuter. Z

