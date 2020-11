Kleinschwimmhalle war beliebt

Hardheim.Als in diesen Tagen in der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hardheim die Bewertung „In Sachen Schwimmbädern ist es mir zu ruhig“ und die Hoffnung auf möglichst baldige Wiederöffnung des Familienbades Höpfingen geäußert wurden, kamen auch Erinnerungen an die 1960 in Verbindung mit der neuen Turnhalle eröffnete Hardheimer Kleinschwimmhalle auf.

Diejenigen, die das kleine Hallenbad zu schätzen wussten, konnten in Nostalgie schwärmen. Denn mit dem Turnhallenneubau und dem damit verbundenen Bau des Lehrschwimmbeckens hatten die Gemeinde und damit auch der TV eine vorbildliche Anlage bekommen, die über den Sportkreis hinaus damals „einmalig“ war.

Zudem konnte 1960 der neue Sportplatz mit Aschenbahn eingeweiht werden. In der Folge der Schaffung des kleinen Schwimmbads wurde in Hardheim auf Veranlassung des TV auch eine Schwimmabteilung gegründet.

In der Folgezeit wirkte sich die Schaffung der Kleinschwimmhalle und die damit einhergehende Möglichkeit, das Schwimmen zu erlernen und dem Schwimmsport nachzugehen sowie etwas für seine Gesundheit zu tun, positiv für die Allgemeinheit in Hardheim und Umgebung aus. Die Schulen, der TV und die DLRG konnten unter anderem Schwimmunterricht anbieten.

Man erinnert sich auch an die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch die Bundeswehr und an die damals nach Hardheim kommenden auswärtigen Nutzer des Schwimmbads. Beachtlich sind die Zahlen der Besucher der Kleinschwimmhalle in den Jahren von 1960 bis 1970 – was eine heute noch vorliegende Statistik belegt.

Die Gesamtbesucherzahl der Kleinschwimmhalle belief sich in den ersten zehn Jahren auf 412 886 Personen. Das Wannenbad nutzten 8025 Personen. Von der Realschule besuchten beim Schwimmunterricht 108 000 Personen das Bad, von der Grund- und Hauptschule 180 000, von der Bundeswehr kamen 70 400 Personen in das Bad. Klar ist, dass die Gemeinde für die Vorhaltung des Bads auch einen gewaltigen finanziellen Aufwand erbringen musste und es immer wieder galt, für das Bad und dessen Besuch zu werben und so die Besucherzahl wachsen zu lassen.

Die finanzielle Belastung für die Gemeinde – auch mit Blick auf die Förderung anderer Projekte, wie das Krankenhauses – ließ die Frage nach dem Erhalt und der weiteren Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle aufkommen. Bei der Prüfung spielte auch die als dringend erkannte Notwendigkeit der Betonsanierung eine große Rolle. Die Realisierung dieser Maßnahme war ebenso wenig möglich wie der unter Umständen angedachte Neubau.

Andere wichtige Vorhaben

In der Folgezeit ergab sich in den 90-er Jahren daraus die Notwendigkeit der Entscheidung „Für oder Gegen die Kleinschwimmhalle“ für den Gemeinderat, der sich schließlich für die Schließung des kleinen Bads und für die finanzielle Unterstützung anderer wichtiger Vorhaben entschied. Dies auch in Anbetracht der Möglichkeit der Nutzung des Familienbads in Höpfingen und der moderneren großen Hallenbäder der Umgebung. Die Schließung der Hardheimer Kleinschwimmhalle war zwar für viele bedauerlich, doch eine diesbezügliche Entscheidung war nicht zu umgehen.

