KjG stellte sich der Herausforderung

Hardheim.Die KjG organisiert schon seit über 50 Jahren jährlich ein zwölf-tägiges Sommerzeltlager für etwa 80 bis 100 Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr war alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie wussten die Verantwortlichen bis Anfang Juni nicht, ob überhaupt Aktivitäten durchgeführt werden dürfen.

Für ein großes Zeltlager kam die Freigabe des Landes zu spät. Den vielen Kindern und Jugendlichen, die sich jedes Jahr auf das Zeltlager freuen, einfach absagen wollten die Initiatoren aber auch nicht. So entstand die Idee, eine Ferienfreizeit anzubieten.

Ein Konzept war schnell gefunden. Für die 105 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren in Kleingruppen von acht bis zehn Personen mit jeweils zwei Betreuern wurde ein buntes Programm angeboten. Um zu vermeiden, dass sich die verschiedenen Gruppen begegnen, wurde für jede Gruppe ein anderer Treffpunkt festgelegt.

Unter anderem gab es an der Tennisanlage des TC Hardheim eine Einführung in den „weißen Sport“, abwechslungsreiche Minispiele, verschiedene Ballspiele und Zirkeltraining. Es wurde gebastelt, eine Schnitzeljagd durchgeführt und Zumbakurse angeboten. Für einige Gruppen ging es mit dem Fahrrad ins Maislabyrinth nach Schweinberg.

Das heiße Wetter bot sich für Spaß am Bombensee und im Freibad an. Höhepunkt der Woche war ein Ausflug in den Wildpark nach Bad Mergentheim.

Das engagierte Team von 25 Betreuern und vier Fahren, welches die immense Herausforderung hatte, alle Hygienevorschriften einzuhalten, hatte diese angenommen und gemeistert, auch dank guter Vorbereitung durch das Leitungsteam. Obwohl diese Ferienfreizeit auch überaus gut bei den Kindern angekommen ist, so freuen sich doch alle schon darauf im nächsten Jahr wieder ein komplettes Sommerzeltlager anbieten und durchführen zu können.

