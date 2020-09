Kinomobil zu Gast

Hardheim.Das Kinomobil ist an diesem Donnerstag zu Gast in der Erftalhalle – und präsentiert dort zwei Filme:

Mina und die Traumzauberer (15.30 Uhr: Mina ist nicht glücklich, als die Verlobte ihres Vaters zusammen mit ihrer Tochter Jenny einzieht. Denn Jenny, die den ganzen Tag am Handy hängt, ist unausstehlich und sorgt dafür, dass sich Mina im eigenen Zuhause nicht mehr wohlfühlt. Als Mina in ihrem Traum herausfindet, wie Träume eigentlich gemacht werden, fasst sie einen Plan: Sie will die Träume von Jenny manipulieren, um ihr so einen Denkzettel zu verpassen. Doch leider läuft nicht alles nach Plan. – Ein echter Geheimtipp für junge und junggebliebene Animationsfans.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (19.30 Uhr): Berlin 1933: Anna Kemper ist neun Jahre alt, als sich ihr Leben von Grund auf ändert. Um den Nazis zu entkommen, muss ihr Vater nach Zürich fliehen. Seine Familie folgt ihm kurze Zeit später. Während die Eltern erst in der Schweiz und später in Frankreich mit Sorge die politischen Ereignisse verfolgen, lernen die Kinder andere Sprachen und neue Regeln, suchen nach Geborgenheit und müssen doch immer wieder Abschied nehmen. – Berührende Verfilmung von Judith Kerrs Romanvorlage. Regie: Caroline Link.

