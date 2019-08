Kinomobil zeigt wieder zwei Filme

Hardheim.Das Kinomobil gastiert im Rahmen des Ferienprogramm am Montag, 19. August, in der Erftalhalle in Hardheim. Es werden an diesem Tag wieder zwei Filme vorgeführt:

„Drachenzähmen leicht gemacht 3“: Vorführung um 15.30 Uhr. Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer Welt, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben arbeitet, entdeckt sein Kumpel, der Nachtschatten Ohnezahn, eine ungezähmte Partnerin, die den Nachtschatten vom Wikingerdorf weglockt. Während der Flirt der beiden Drachen die Freundschaft von Hicks und Ohnezahn gehörig auf die Probe stellt, bahnt sich ein noch viel schwerwiegenderes Problem an. Humorvolles und visuell herausragendes Trilogie-Finale. Empfohlen ab neun Jahren, freigegeben ab sechs Jahren.

„Monsieur Claude 2“: Vorführung um 19.30 Uhr. Was mussten Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie nicht alles über sich ergehen lassen?! Doch seit den vier Hochzeiten ihrer Töchter sind die beiden im Integrieren unübertroffen. Als echter Kosmopolit rafft sich Monsieur Claude nun sogar auf, allen Heimatländern seiner Schwiegerschar einen Besuch abzustatten. In ihrer Heimat finden die Verneuils es dann aber doch am schönsten. Und so freuen sie sich auf ihr Großeltern-Dasein in heimatlicher Gemütlichkeit. Aber wieder haben sie die Rechnung ohne ihre Töchter gemacht. Regisseur Philippe de Chauveron zündet erneut ein Feuerwerk an pointiertem Witz und erfrischender, schonungsloser Provokation. Der Film ist freigegeben ab sechs Jahren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019