Kinder musizierten für Kinder

Hardheim.Und war der Auftritt auch noch so kurz, jedes der beim zweiteiligen Weihnachtskonzert der Musikschule Hardheim am Sonntag mitwirkende Kind oder jede auftretende Musiker- oder Sängergruppe erfreute unter dem Motto „Kinder musizieren für Kinder“ die Familienangehörigen und alle Zuhörer. Die sahen sich angekündigt durch die Leiterin der Musikschule Hardheim Bärbel Mitsch und bei ihren Auftritten zum Teil von ihren Lehrern begleitet, auch angespornt von diesen. Sie ließen an ihren Leistungen ersichtlich werden, dass sie bei ihrem Unterricht durch die Lehrkräfte der Musikschule eine gute musikalische Ausbildung erfahren. So vermögen sie ihr Können und Leistungsvermögen bei eigenem Übungseifer und anhaltender positiver Einstellung zum eigenen Musizieren zweifellos positiv weiter zu entwickeln und zu optimieren. Auf jeden Fall bereiteten sie mit dem bisher erworbenen instrumentalen Leistungsvermögen der jeweils großen Besucherzahl in der Aula der Verbundschule weihnachtliche Freude. Z

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019