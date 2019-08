Kinder bejubelten das Kasperle

Hardheim.Zahlreiche Kinder begeisterte Puppenspieler Adrien Megner im „Bahnhof 1910“ in Hardheim am Mittwoch bei der Aufführung seines Kindertheaters „Papiermond“. Zu sehen war das Puppentheaterstück „Kasperle & das Zauberrätsel“. Dabei bezog Megner die Kinder in das Geschehen und in die Bemühungen von Kasperle und Seppel mit ein, den in einem geheimnisvollen Zauberspiegel von Hexe Kunigunde, dem Räuber und dem Teufel gefangenen guten Zauberer wieder zu befreien. Und er hatte Erfolg. Diesen bejubelten die jungen Besucher denn auch in gebührender Form. Z

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019