Kein Konzert mit „Number Nine“

Höpfingen.Auch das Konzert mit „Number Nine – First Generation“, das am Samstag, 21. März, hätte stattfinden sollen, wird in Anbetracht der Corona-Epidemie entfallen. Wie Wolfgang Streckert vom TSV Höpfingen in seiner Stellungnahme mitteilte, sei der Entschluss beileibe nicht leicht gefallen: „Seit Mittwoch haben sich die Ereignisse überschlagen. Und bereits am Donnerstagmorgen ist die Entscheidung in Absprache mit Jürgen Kühnlein getroffen worden, dass wir die Veranstaltung schweren Herzen absagen müssen. Nach Prüfung der Vorgaben des RKI (Hallengröße, Belüftung) können wir es in der momentanen Situation nicht verantworten, dieses Risiko einzugehen“, lässt er wissen.

Ersatztermin

Jürgen Kühnlein von „Number Nine“ habe bereits zugesagt, dass es einen Ersatztermin geben und das Konzert nachgeholt wird. „Deswegen behalten alle Eintrittskarten in ihre Gültigkeit. Natürlich darf auch jeder seine Karte zurückgeben und bekommt den Eintrittspreis zurück erstattet“, so Streckert. ad

