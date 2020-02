Kastanien werden schon bald ausgelichtet

Hardheim.An den zwei Kastanienbäumen, die „Am Triebweg“ gegenüber des Verwaltungsgebäudes des Hardheimer Krankenhauses stehen, müssen noch rechtzeitig vor Vegetationsbeginn aus Verkehrssicherheitsgründen Einkürzungs- und Auslichtungsarbeiten durchgeführt werden. Das haben die Fränkischen Nachrichten am Aschermittwoch von Bürgermeister Volker Rohm erfahren.

Die Arbeiten würden mit Genehmigung der Naturschutzbehörde in den nächsten Tagen durch einen Baumkletterer erfolgen, so das Gemeindeoberhaupt, das auf Rückfrage im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, dass „die Bäume so geschädigt sind, dass wir nicht drumrumkommen.“

Ortsprägendes Bild erhalten

Der Eingriff an den Naturdenkmalen müsse aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen, aber: „Das ortsprägende Bild soll erhalten bleiben“, so Rohm abschließend.

Und auch vom Bauhof war zu erfahren, dass es sich keinesfalls um einen „Radikalschlag“ handele. Die Überhänge auf die Straße seien gefährlich und müssten beseitigt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020