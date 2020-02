Hardheim.Das Kölner Kasperletheater gastiert am Dienstag, 10. März, 16.30 Uhr, im Bahnhof 1910 in Hardheim. Adrien Megners Kindertheater Papiermond spielt „Kasperle und der Schatz des Königs“. Eigentlich wollte Kasperle einfach mal Urlaub machen. Aber da wird der Schatz des Königs gestohlen. So wird das nichts mit dem Urlaub für Kasperle, denn nun muss der Räuber gefangen werden. . . Bild: Megner

