Jung und Alt durften Blick hinter Kulissen werfen

Anerkennung wert ist die zwölfte ununterbrochene Beteiligung des Hofladens und der Bauernstube Mohr am „Brunch auf dem Bauernhof“, einer Aktion des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Schweinberg. Trotz der derzeit parallel laufenden Getreideernte hat der kleine Familienbetrieb Mohr in Schweinberg, in dem zwei Generationen zusammenarbeiten, in diesem Jahr zum zwölften Mal in Folge einen „Brunch auf dem Bauernhof“ angeboten und sich damit erneut an der Aktion des Naturparks Neckartal-Odenwald beteiligt.

Damit verfolgen die beiden Familien – Christoph (Betriebsleiter) und Tina Mohr sowie Willibald und Bernadette Mohr – das Ziel, der Bevölkerung zu verdeutlichen, wie man durch die Erzeugung gesunder, einheimischer Produkte die einzigartige Landschaft im Naturpark Neckartal-Odenwald pflegen und bewahren kann.

So wurden am Sonntag der erfreulich großen Zahl von Besuchern unter Mithilfe der Verwandtschaft unter anderem aus heimischen Produkten zubereitete Köstlichkeiten aus der Küche serviert. Übrigens: Ihre „Hausmacher Spezialitäten“ bietet die Familie seit 1994 in ihrem Hofladen an.

Christoph Mohr zeigte bei den Führungen die Schwerpunkte des Familienbetriebs mit Ackerbau, Schweinemast und Direktvermarktung auf. Zu erfahren gab es dabei viel Wissenswertes – und man konnte sehen, mit welcher Liebe und Sorgfalt sich die Familien um die Realisierung der gesteckten Ziele bemühen und sich dabei engagiert um das Wohlergehen ihrer Tiere sorgen.

Der Betriebsleiter verdeutlichte, dass die auf den Feldern angebauten „Früchte“ als Futtergrundlage für die Schweine, Hühner und Schafe dienen. Vom Bauernhof Mohr zugekauft werden Ferkel mit einem Gewicht von etwa 30 Kilogramm aus der Region. Dass bei ihnen auf eine besonders artgerechte Haltung geachtet wird, wurde bei der Führung ebenso ersichtlich wie die Tatsache, dass auch die rund 400 Schweine der deutschen Landrasse weitaus mehr Platz haben, als gesetzlich vorgeschrieben.

Im Rahmen der Aktion auf dem Bauernhof konnten die Besucher sehen, dass Christoph Mohr die Massentierhaltung ablehnt und auch die Tiere als wertvolle Lebewesen gesehen wissen will.

Von besonderer Bedeutung für den Hof sind die Schwäbisch-Hällischen Landschweine, für deren Muttersauen und Ferkel sich insbesondere die jungen Besucher interessierten.

Zu erfahren war in diesem Zusammenhang Interessantes über die hohe Fleischqualität der Schwäbisch-Hällischen Schweine. Geschlachtet werden die Schweine in einer EU-zertifizierten Metzgerei, ehe sie in Schweinberg zerlegt und zu Wurst verarbeitet werden.

Zur Sprache kamen bei der Führung darüber hinaus bedeutsame Fakten hinsichtlich der Einstellung der Bevölkerung zur Ernährung und deren Wunsch nach einem möglichst geringen finanziellen Aufwand dafür. Diesbezüglich wurde eine Umstellung als „wünschenswert“ bezeichnet. Dabei spiele auch die Qualität der angebotenen Produkte eine große Rolle – und die damit einhergehenden Bemühungen unter dem Motto „Aus der Region – Für die Region“.

Erwerben kann man die Produkte des Bauernhofs Mohr durch die Direktvermarktung, der seit den diversen Erweiterungen des Betriebs in Hofladen und Bauernstube immer größere Bedeutung zugekommen ist. Außerdem beteiligen sich die Familien Mohr an Wochenmärkten und an Veranstaltungen ähnlicher Art, ließ Christoph Mohr wissen, der auch auf weitere Vorhaben wie den „Brasilianischen Grillabend“ am Samstag, 17. August, mit Nachtlabyrinth und auf den nächsten „Brunch auf dem Bauernhof“ am Sonntag, 1. September, hinwies.

Nicht nur während der Führung, sondern auch beim gemeinsamen Frühstück und dem späteren köstlichen Mittagessen beantworteten die Mohrs die Fragen ihrer Gäste.

Im Verlauf des weiteren Tages konnten sich die Besucher die Zeit auf dem Bauernhof mit Rundgängen und der Beobachtung der Tiere, mit dem Besuch des Maislabyrinths oder auch beim Aufenthalt unter Schatten spenden Sonnenschirmen bei angenehmer Bewirtung vertreiben.

Nicht zuletzt sorgte auch Senior Willibald Mohr in Verbindung mit seinen Bonmots und humorvollen Bemerkungen in Verbindung mit dem Verkauf der Eintrittskarten für das Maislabyrinth für Beiträge, die beste Unterhaltung garantierten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019