Jahrzehnte im Dienst der Kirchenmusik

Hardheim.Corona-bedingt fiel die Cäcilienfeier des Kirchenchores St. Alban in Hardheim in diesem Jahr aus. Stattdessen trafen sich die Mitglieder und Freunde der Chorgemeinschaft anlässlich des Cäcilienfestes zu einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche. In dessen Rahmen wurden die anstehenden Ehrungen vorgenommen: Für ihr jahrzehntelanges außergewöhnliches kirchenmusikalisches Engagement wurden der rührige Basssänger Wilfried Bauch (40 Jahre) und der Organist Friedhelm Bräuer (50 Jahre) vom Diözesan-Cäcilienverband ausgezeichnet.

Die Ehrung nahm Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Weihbrecht im Auftrag von Pfarrer Christian Wolff vor, der ihnen im Namen der Pfarrgemeinde dankte und die Urkunde überreichte. Den Wortgottesdienst hatten folgende Mitglieder vorbereitet und gestaltet: Dirigentin Jutta Biller (Gesang, Ansprache und Leitung), Gabriele Leiblein (Gebete), Stephanie Heiden (Orgel), Wilfried Bauch (Gesang), Stephan Schmitt (Gesang) , Maria Munk (Lesung) und Ursula Götz (Fürbitte).

Jutta Biller leitete den Gottesdienst mit dem Bild vom derzeit am Himmel zu sehenden Morgenstern ein, den die Kirche mit Christus assoziiert. Mit dem Christkönigsfest schließt das Kirchenjahr. Dieses wurde, wie in der Ansprache der Dirigentin zu hören war, erst 1925 durch Pius IX. eingeführt.

Es soll den Christen auch heutzutage Orientierung bieten und die Bedeutung von Christus und der Schöpfung erschließen. Denn sie seien als Sachwalter auf der Erde verpflichtet, Verantwortung für diese Schöpfung und ihre Mitmenschen zu übernehmen, wie Biller mit durchaus kritischem Blick auf aktuelle Beispiele darlegte.

Hinweise auf Leben und Wirken

Traditionell gedenkt man an diesem Tag aber auch der heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik. Und so gab es von Jutta Biller zudem Hinweise auf Leben und Wirken der Heiligen, die auch heute noch Vorbild sein könne.

Die zweite Vorsitzende Uschi Götz würdigte das Wirken der Vorsitzenden Irmgard Farrenkopf mit einem Präsent. i.E.

