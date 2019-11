Jahreskalender zum Jubiläum

Der TVH feiert im nächsten Jahr Jubiläum – und hat dazu einen Kalender entworfen. © TVH

Hardheim.Aus Anlass seines 125-Jahr-Jubiläums im nächsten Jahr bietet der TV Hardheim 1895 einen Jahreskalender 2020 in DIN-A3-Format an. Die Verantwortlichen haben sowohl historische als auch aktuelle Foto- und Textdokumente zu einem einmaligen Erinnerungsstück zusammengetragen. Erhältlich sind die Kalender in der Apotheke an der Post, der Erfa-Park-Apotheke, bei der Bäckerei Gärtnersmühle, der Bäckerei Thorwart-Dietz, der Tankstelle Gärtner (Esso), der Tankstelle Lenz Energie AG (ARAL) und der Volksbank Franken.

