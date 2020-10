Investitur von Pfarrer Christian Wolff

Hardheim.Erzbischof Stefan Burger hat Pfarrer Christian Wolff zum neuen leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland ernannt.

Die Feier seiner Investitur findet am Sonntag, 8. November, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim statt. Die Einsetzung erfolgt durch Dekan Johannes Balbach.

Pfarrer Christian Wolff sagt über seine erste Zeit in der Seelsorgeeinheit: „Es war ein guter Anfang und wurde sehr positiv aufgenommen. Ich habe viel Unterstützung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern bekommen, das hat es mir bei meiner erste Stelle als Leiter einer Seelsorgeeinheit leicht gemacht. Mit der Feier der Erstkommunion und der Firmspendung gab es gleich etwas Schönes.“ mg/Bild: Seelsorgeeinheit

