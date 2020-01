Informationen zur Türöffner-Initiative

Hardheim.Die im Aufbau befindliche Initiative „Türen öffnen gegen Einsamkeit im Alter“ bietet am Montag, 3. Februar, einen weiteren Informationsabend an. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Pfarrheim statt. Ebenfalls willkommen sind Personen, die sich im Alter mehr Kontakte wünschen, um einen Weg aus ihrer Einsamkeit und Zurückgezogenheit zu finden.

Die Türöffner-Initiative sucht Menschen, die ehrenamtlich und nach eigenem Ermessen mit hilfesuchenden älteren Personen gemeinsame Zeit verbringen, Erinnerungen austauschen oder Kontakte und Hilfen vermitteln möchten. Weitere Beispiele wären gemeinsame Interessen und Hobbys pflegen, Handarbeiten oder gemeinsames Basteln, Spazierengehen, Friedhofsbesuche, Begleitung zur Kirche, zum Arzt oder zum Einkaufen.

Wichtig ist es dem Organisationsteam, dass sich diejenigen, die sich ehrenamtlich in diese Initiative einbringen diskret arbeiten und selbst Freude an ihrer Mitarbeit finden. Um dies zu erreichen wird der Verein Dienst am Nächsten für die Ehrenamtlichen interessante Angebote entwickeln.

