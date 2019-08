In vier Jahren viel gelernt und erlebt

Gerichtstetten.Dass kleine Schulen zu Großem fähig sind, zeigt sich alljährlich beim Abschlussabend der Grundschule Gerichtstetten. Die Kinder boten ein abendfüllendes Programm, bestehend aus Liedern, Tänzen, Sketchen und Theater. Im Mittelpunkt stand die Verabschiedung der Viertklässler.

Nach dem Einzug aller Schulkinder zu Melodica-Klängen begrüßten die Schüler mit dem Lied „Hurra, Hurra, nun seid ihr alle da“ unter der Leitung von Anke Hentschel die zahlreichen Gäste in der sommerlich dekorierten Sporthalle.

In ihrer Rede erinnerte Schulleiterin Daniela Taranto daran, dass die Viertklässler in den vergangenen vier Jahren viel gelernt und erlebt hätten und nun ihrem Zeugnis und den Ferien mit Freude entgegensehen könnten. Selbstverständlich schwinge aber auch ein bisschen Wehmut mit, da die schöne Grundschulzeit nun zu Ende sei.

Im Anschluss händigte Judith Göbel den Preisträgern des Europäischen Wettbewerbs ihre Urkunden aus. Sie erläuterte die Bedeutung des europäischen Gedankens sowie das Motto des Wettbewerbs „Mit dem Flugtaxi durch Europa“ und lobte die Schüler für ihren Fleiß und ihre kreativen Ideen, was zu sechs Ortspreisen geführt habe.

Einen Preis erhielten Benjamin Meisel, Linus Müller (beide Klasse 1), Bastian Bechtold, Noah Faul, Luisa Zuber (alle Klasse 3) und Louis Hilbert (Klasse 4). Als Dank für die Teilnahme am Wettbewerb erhielten die Lehrerinnen Traudel Stätzler, Sigrid Hacker und Judith Göbel ebenfalls eine Auszeichnung.

Nach der Verleihung begeisterte Anke Hentschel mit ihrer Melodica-AG das Publikum. Den Höhepunkt vor der Pause bildete das von Astrid Busch und Judith Göbel mit der dritten Klasse einstudierte Theaterstück „Die kleine Raupe Nimmersatt“. Dabei eroberte die kleine Raupe die Herzen der Zuschauer im Nu. Anschließend überreichten die Drittklässler den Entlassschülern selbst gebastelte Schmetterlinge mit guten Wünschen für die weiterführenden Schulen.

Zeugnisse ausgegeben

Die Schüler der vierten Klasse verwandelten unter der Leitung von Traudel Stätzler die Bühne in ein Klassenzimmer, das die Kulisse für den witzigen Sketch „Lustige Schulszene“ bildete. Mit vergessenen Hausaufgaben, neunmalklugen Sprüchen und mangelnden Kenntnissen in sämtlichen Fächern brachten sie ihre Lehrer zur Verzweiflung, so dass diese erleichtert waren, als der Pausengong – das liebste Musikinstrument eines jeden Schülers – ertönte.

Danach kam die Klassenlehrerin der vierten Klasse, Traudel Stätzler, zum wichtigsten Teil des Abends, nämlich der Verabschiedung der Viertklässler sowie der Zeugnisausgabe. In ihrer Rede erinnerte Traudel Stätzler an die vier zurückliegenden Grundschuljahre, durch die sich die Schüler wie die kleine Raupe durchgebissen hätten und ermutigte sie, niemals aufzugeben. Auch die Viertklässler bedankten sich mit kleinen Sprüchen und Präsenten bei ihren Lehrerinnen für die schönen Jahre.

Ebenfalls verabschiedet wurde Lehrerin Judith Göbel. Rektorin Daniela Taranto dankte ihr für ihr großes Engagement und überreichte ein „Büro-to-go“.

Unter der Leitung von Sigrid Hacker begeisterten die Erstklässler mit dem witzigen Sitztanz „Knieballett zum Radetzky-Marsch“ die Gäste. Vom Elternbeirat sprach Rainer Hilbert den Viertklässlern die besten Wünsche für die Zukunft aus. Danach erfreuten die Zweitklässler mit ihrer Lehrerin Anke Hentschel das Publikum mit dem Marsch mit Orff-Begleitung „Im gleichen Tritt“.

Dank für Engagement

Zum Schluss dankte Schulleiterin Taranto allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Namentlich genannt wurden die Leiterinnen der Spiele-AG, Cindy Dörr, Diana Heck, Bianca Böhrer und Eva-Maria Frank sowie Tanja Stühler-Grein für die Dekoration der Halle. Ebenso dankte die Rektorin Florian Dörr und Christoph Bechtold vom Förderverein sowie dem Elternbeirat.

Zum Abschluss des kurzweiligen Programms versammelten sich alle Schüler auf der Bühne, um mit dem von Anke Hentschel einstudierten Lied „Sommertanz“ den Abend ausklingen zu lassen.

Bei den Bundesjugendspielen erhielten 18 Kinder eine Siegerurkunde: Linus Müller, Benjamin Meisel, Lea Heck, Clara Frank (alle Klasse 1), Mia-Amelie Stahl, Finn Hilbert, Selina Fischer, Veronika Eichholz, Moritz Dörr, Leonie Bogner (alle Klasse 2), Noah Faul, Sophie Rechnitzer, Ronja Meisel, Leonie Meisel, Luisa Zuber (alle Klasse 3), Josefine Grein, Luca Martin und Dustin Friedrich (alle Klasse 4). Über eine Ehrenurkunde freuten sich Mia Rechnitzer (Klasse 1), Lea-Marie Löffler, Paolo Fitz (beide Klasse 3) und Louis Hilbert (Klasse 4).

