In vielfältiger Form in Hardheim engagiert

Hardheim.Ein erfülltes Leben ist mit dem Tod des mit 98 Jahren verstorbenen und in Hardheim populären Karl Henn zu Ende gegangen. Er starb in seinem Haus in der Miltenberger Straße nach den letzten acht gemeinsam mit seinen vier Töchtern, den sechs Enkeln und sechs Urenkeln sowie den weiteren Angehörigen im Wechsel intensiv verbrachten Wochen.

Der am 26. Januar 1922 in Hardheim als Sohn von Maria und Alois Henn geborene Karl Henn wuchs in der Erftalgemeinde zusammen mit seiner älteren Schwester und seinem jüngeren Bruder auf dem elterlichen Betrieb auf. Schon während des Besuchs der Volks- und Fortbildungsschule war er dort gefordert.

Im Februar 1941 wurde er zum Militärdienst in Utrecht eingezogen. Nach der Grundausbildung führte ihn der Weg nach Berlin-Reinickendorf zur Wachbataillonsausbildung. Eine schwere Verwundung an der Ostfront machte verschiedene Operationen und Lazarettaufenthalte wie beispielsweise in Marienbad und Bamberg notwendig. Im Mai 1945 kam Karl Henn in das Entlassungslager in Ansbach und von dort als US-Kriegsgefangener nach Belgien ins Kohlebergwerk Erbisoeul bei Mons. Als Unteroffizier brauchte er allerdings dort nicht zu arbeiten und meldete sich daher freiwillig zum Einsatz in der Landwirtschaft.

Dort war er bei einem Bauern bis zu seiner Entlassung im November 1947 und kam einige Tage später zurück nach Hardheim. Hier setzte er die Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern fort und übernahm diesen mit engagiertem und zielstrebigem Einsatz dann im Jahr 1953. Als er um den Bestand der Kleinlandwirtschaft fürchten musste, bewarb er sich um eine Tätigkeit als Angestellter und Lagerverwalter im Gerätedepot der Bundeswehr. Von 1963 bis 1982 zeichnete er sich dort durch sein extrem hohes Pflicht- und Verantwortungsgefühl aus. In seiner Heimatgemeinde Hardheim gehörte er verschiedenen Ausschüssen und in den sechziger Jahren auch dem Gemeinderat und dort dem Finanz- und Bauausschuss an. Er war offizieller Schätzer und zudem ein Jahr lang auch Schöffe.

Als Mitglied des VdK bewährte er sich über längere Zeit hinweg im Vorstands- und Führungsteam und wurde in diesem 2012 zum Ehrenmitglied ernannt. Insgesamt 70 Jahre lang gehörte er dem VdK bis zu seinem Tod an.

Im Mai 1953 heiratete Karl Henn seine Frau Emma, geborene Gerig, und führte mit ihr 62 Jahre lang bis zu ihrem Tod eine sehr glückliche Ehe. Aus dieser gingen vier Töchter hervor. Die Familie war Karl Henn stets wichtig, in dieser war er der immer auf Harmonie bedachte ruhende Pol, so dass die Töchter und vor allem auch die Enkel bis heute von dem herrlichen Miteinander schwärmen. Gemeinsam kümmerten sich Karl und Emma Henn immer um sämtliche anfallenden Arbeiten in Hof, Haus, Garten und auf den Feldern. Sie widmeten sich insgesamt 45 Jahre auch der Pflege der Josefskapelle und schmückten diese immer wieder mit Blumen aus dem eigenen Garten.

45 Jahre lang versorgten sie alljährlich eine große Zahl von Wallfahrern aus Fulda auf deren Pilgerweg nach Walldürn. Diese erhielten ein reichhaltiges Frühstück, das Familie Henn dann sogar bischöfliche Anerkennung einbrachte. Im Laufe der Jahre entwickelten sich als Folge der Aufnahme der Fuldaer Pilger echte Freundschaften.

Von Karl und Emma Henn gefördert wurden mancherlei soziale Projekte, sie unterstützten den Umbau der Kirche, die Spendenaktionen für den Erftaldom für Menschen in Not und vieles andere mehr.

Von ihnen aufgenommen wurden Kinder aus Tschernobyl. Einem Kind aus einer sozial problematischen Familie gaben sie eine Heimat und erwiesen sich bei verschiedensten Anlässen und in vielfältiger Form immer wieder als höchst hilfreich.

Die Beerdigung findet aufgrund der derzeitigen Situation im allerkleinsten Familienkreis statt. Z

