In Hardheim weiter qualifiziert ausbilden

Hardheim.Trotz aller Einschnitte: Die Firma Eirich möchte am Standort Hardheim weiterhin umfangreich und qualifiziert ausbilden. „Wir wollen die Ausbildung auf hohem Niveau halten und bilden für den Markt aus, also über den eigenen Bedarf“, erklärte Ralf Rohmann, Geschäftsführender Gesellschafter bei Eirich. 25 bis 30 Fachkräfte sollen auch künftig jedes Jahr eine Lehrstelle erhalten, so die Planungen. „Und wenn wir die Chance haben, dann wollen wir diesen Leuten auch nach ihrer Ausbildung eine Stelle bei uns anbieten“, fügte Rohmann an. Falls Eirich seine „Azubis“ allerdings nicht über die Lehrzeit beschäftigen kann, dann drückt es Personalleiter Kevin Mechler so aus: „Arbeitgeber sollen sagen: Du hast bei Eirich gelernt? Dich nehmen wir sofort!“ mf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020