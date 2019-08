In Hardheim hat er Spuren hinterlassen

Hardheim.Augustin Kolbs Werke wurden im frühen 20. Jahrhundert in den Kunstmetropolen München, Berlin, Düsseldorf, Baden-Baden und Freiburg ausgestellt. Er galt in den 1920er Jahren als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Deutschlands. In diesem Jahr jährte sich sein Geburtstag zum 150. Mal.

Auch in Hardheim hat der Künstler seine Spuren hinterlassen. Insbesondere die Pfarrkirche St. Alban, welche im Volksmund als „Erftaldom“ bezeichnet wird und die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feierte, wurde in den Jahren 1912 und 1913 durch den Kirchenmaler und Holzschneider Augustin Kolb reichhaltig ausgemalt.

Im Rahmen der Kirchenrenovierung in den 1960er Jahren wurden die Bilder und die Ausmalung durch Kolb leider entfernt. Der noch erhaltene Entwurf aus dem Nachlass Kolbs für die Innengestaltung der Hardheimer Kirche – zwei Engel in leuchtenden Farben als Pastellkreidenzeichnung – stand „Pate“ in anderen Kirchen.

Augustin Kolb wurde am 11. Juli 1869 in Güntersleben bei Würzburg als Sohn des Tünchers Kaspar Josef Kolb und seiner Ehefrau Elisabeth Schömig geboren. Nach dem Tod des Vaters 1883 erlernte er von 1887 bis 1890 in Würzburg im polytechnischen Zentralverein das Handwerk eines Malers.

1890 erfolgte der Umzug nach Würzburg, und Kolb wurde Mitarbeiter in der „Tüncherwerkstatt Wolf“. Seine Tätigkeit umfasste die eines Tünchers, Dekorationsmalers und Vergolders. 1893 wirkte er mit bei der Ausmalung von St. Peter und Paul in Sächsenheim (Werkstatt Franz W. Dreisler).

1896 erfolgte ein Umzug nach München und Besuch der Privatschulen bei Ludwig Schmitt-Reutte und Friedrich Fehr.

1897 und 1898 studierte er an der Königlichen Akademie der bildenden Künste in München unter Professor Karl Raupp. In München heiratete er 1899 Apollonia Michel, und es erfolgte ein Umzug nach Offenburg.

In den folgenden Jahren entstanden viele seiner Kunstwerke. 1916 starb seine Ehefrau als siebenfache Mutter. 1919 heiratete Kolb in Offenburg seine zweite Ehefrau Anna Wittmer. 1927 erfolgte ein weiterer Umzug nach Köln-Junkersdorf und 1937 nach Kassel-Wilhelmshöhe. 1940 kehrte er in seinen Geburtsort Güntersleben zurück und starb am 25. Dezember 1942 in Würzburg.

Über 70 verschiedene, vorwiegend expressionistisch geprägte Holzschnitte und über 100 sonstige Werke wie Zeichnungen und Tafelbilder gehen auf Augustin Kolb zurück. Mehr als 70 Kirchenausmahlungen sind von ihm bekannt, wovon 16 heute noch erhalten sind.

Stilistisch orientierte er sich im Zuge des Historismus an Malern des 15. und 16. Jahrhundert und entwickelte einen expressiv-mystischen persönlichen Stil. Mit Holzschnitten fand Augustin Kolb ab den 1920er Jahren ein weiteres viel beachtetes Betätigungsfeld, welches ihm Aufträge bis ins schwedische Königshaus verschaffte. Nachgewiesen ist seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Franz Wilhelm Driesler, Rudolf Moroder, Jakob Huwyler, Eugen Börner, Peter Valentin oder Fidel Henselmann. Auch mit Hans Thoma war er befreundet. Seine Söhne Waldemar, Alban und Ferdinand arbeiteten in den Jahren 1926 bis 1936 in Köln-Junkersdorf in seiner Werkstätte mit und setzten später die Arbeiten des Vaters fort. Ernst Gerecht aus Bad Nauheim hat eine ausführliche Biographie über den Kirchenmaler und Holzschneider Augustin Kolb im Jahr 2004 veröffentlicht.

Ein bis heute erhaltenes Kunstwerk von Augustin Kolb, welches allerdings wenig Beachtung erfährt, befindet sich auf der Außenwand der Empore der Erftalhalle. Es zeigt neben dem Hardheimer Gemeindesiegel von 1903 zwei Landsknechte. Der eine sitzt hoch zu Ross und bläst in eine Fanfare, der andere trägt eine Standarte mit dem Wappen des Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617). Es ist 1913 entstanden und wurde in den 1940er Jahren zufällig entdeckt. 1949 wurde es restauriert.

Seit dem Umbau der beiden unteren Geschosse der Zehntscheune 1955 zur Festhalle ist das Gemälde leider nicht mehr vollständig zu sehen.

